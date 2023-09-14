Драма «Звук свободы» и другие премьеры недели

«Звук свободы» (оригинальное название - Sound of Freedom), 2023, США, драма 18+

Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде. В ролях: Джим Кэвизел, Билл Кэмп и др.

В российском прокате с 14 сентября.

Действие картины начинается в Гондурасе, но ерничать по поводу названия этой страны здесь не совсем уместно. Да и не в Гондурасе дело - проблема, о которой рассказывают авторы, касается всего мира и особенно Латинской Америки, где детей для продажи в сексуальное рабство похищают в промышленных масштабах.

Доверчивым родителям впаривают сказки о звездных перспективах, о модельных школах и актерских курсах: именно такими сладкими обещаниями заманили в ловушку маленького Мигеля и его сестру Росио, жизнь которых превращается в настоящий кошмар.

Спустя какое-то время американскому спецагенту Тиму Болларду, специализирующемуся на поимке педофилов, удается спасти Мигеля - мальчик в знак благодарности дарит Болларду медальон, на котором выгравирован испанский вариант имени спасителя (Тимотео), и просит найти его сестру. Тим/Тимотео в случайность таких совпадений не верит и понимает, что теперь просто обязан отыскать девочку...

Основанная на реальных расследованиях Болларда и его коллег картина стала неожиданным хитом, при $14-миллионном бюджете заработав в прокате в десять с лишним раз больше. И дело здесь не только в актуальности темы, но и во множестве религиозных отсылов и намеков, которыми фильм буквально напичкан.

Достаточно сказать, что главную роль исполнил Джим Кэвизел, сыгравший Иисуса в «Страстях Христовых». По сути, лента сделана на стыке двух жанров - хорошо знакомого нам криминального триллера и практически неизвестной в России христианской драмы (американцы, несмотря на раздутую «прогрессивной общественностью» ЛГБТ- и трансистерию, в массе своей остаются крайне религиозными людьми и подобное кино очень любят).

Неудивительно, что заокеанская публика с восторгом приняла Кэвизела, вновь занявшегося, скажем так, богоугодным делом. Да и российская аудитория, невзирая на жанровую специфику, Джима и его героя наверняка поддержит - все-таки приятно осознавать, что торговцы детьми и прочая нечисть обязательно сгорят в аду.

«Париж. Все включено» (оригинальное название - La vie pour de vrai), 2023, Франция, комедия 18+