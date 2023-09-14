Драма «Звук свободы» и другие премьеры недели

«Звук свободы» (оригинальное название - Sound of Freedom), 2023, США, драма 18+
- Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде. В ролях: Джим Кэвизел, Билл Кэмп и др.
- В российском прокате с 14 сентября.
Действие картины начинается в Гондурасе, но ерничать по поводу названия этой страны здесь не совсем уместно. Да и не в Гондурасе дело - проблема, о которой рассказывают авторы, касается всего мира и особенно Латинской Америки, где детей для продажи в сексуальное рабство похищают в промышленных масштабах.
Доверчивым родителям впаривают сказки о звездных перспективах, о модельных школах и актерских курсах: именно такими сладкими обещаниями заманили в ловушку маленького Мигеля и его сестру Росио, жизнь которых превращается в настоящий кошмар.
Спустя какое-то время американскому спецагенту Тиму Болларду, специализирующемуся на поимке педофилов, удается спасти Мигеля - мальчик в знак благодарности дарит Болларду медальон, на котором выгравирован испанский вариант имени спасителя (Тимотео), и просит найти его сестру. Тим/Тимотео в случайность таких совпадений не верит и понимает, что теперь просто обязан отыскать девочку...
Основанная на реальных расследованиях Болларда и его коллег картина стала неожиданным хитом, при $14-миллионном бюджете заработав в прокате в десять с лишним раз больше. И дело здесь не только в актуальности темы, но и во множестве религиозных отсылов и намеков, которыми фильм буквально напичкан.
Достаточно сказать, что главную роль исполнил Джим Кэвизел, сыгравший Иисуса в «Страстях Христовых». По сути, лента сделана на стыке двух жанров - хорошо знакомого нам криминального триллера и практически неизвестной в России христианской драмы (американцы, несмотря на раздутую «прогрессивной общественностью» ЛГБТ- и трансистерию, в массе своей остаются крайне религиозными людьми и подобное кино очень любят).
Неудивительно, что заокеанская публика с восторгом приняла Кэвизела, вновь занявшегося, скажем так, богоугодным делом. Да и российская аудитория, невзирая на жанровую специфику, Джима и его героя наверняка поддержит - все-таки приятно осознавать, что торговцы детьми и прочая нечисть обязательно сгорят в аду.
«Париж. Все включено» (оригинальное название - La vie pour de vrai), 2023, Франция, комедия 18+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Дэни Бун. В ролях: Дэни Бун, Шарлотта Генсбур и др.
- В российском прокате с 14 сентября.
Тридан Лагаш - француз, но все свои 50 лет он прожил в Мексике, в крупном сетевом отеле, где работали его родители. Мечта Тридана - встретить Виолетту, которая когда-то приезжала в его отель на отдых. Ей и Тридану тогда было по восемь лет, но старая любовь, как известно, не ржавеет, и неисправимый романтик отправляется в Париж на поиски своей музы...
«Искусство по понятиям» (оригинальное название - The Kill Room), 2023, США, комедия 16+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Николь Паон. В ролях: Ума Турман, Дри Хемингуэй и др.
- В российском прокате с 14 сентября.
Чтобы отмыть деньги через арт-галерею, мафиози приказывает своему лучшему киллеру что-нибудь нарисовать - так душегуб превращается в модного художника-авангардиста. Новая комедия позволит не только посмеяться над миром искусства, но и насладиться прекрасным (в отличие от картин убийцы-живописца) актерским ансамблем, в котором с Умой Турман и Сэмюэлом Л. Джексоном красуется правнучка самого Эрнеста Хемингуэя.