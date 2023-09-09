Кто должен был сыграть Гэндальфа во «Властелине колец» вместо Иэна Маккеллена

Добавим, что 85-летний Энтони Хопкинс еще снимается и даже получает «Оскары». А Шон Коннери умер в 2020 году в возрасте 90 лет. Впрочем, на веку того, и другого было предостаточно громких ролей, чтобы завидовать Маккеллену.

В том же интервью седовласый актер рассказал, что не собирается уходить на пенсию в свои годы.