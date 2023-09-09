Кто должен был сыграть Гэндальфа во «Властелине колец» вместо Иэна Маккеллена

Волшебник Гэндальф из «Властелина колец» стал самой известной ролью британского актера Иэна Маккеллена. Однако он был не первым, кому предложили эту роль в начале «нулевых». В новом интервью 84-летний мастер сцены фактически назвал двоих артистов, которые отказались играть в эпическом фэнтези, в результате чего серая шляпа и посох достались ему.
«Я определенно не был первым кандидатом на роль Гэндальфа. Тони Хопкинс отказался. Шон Коннери тоже сделал это. Они все сейчас выходят из строя, и я надеюсь, что чувствуют себя глупо», - поделился ветеран сцены с журналом Variety.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Энтони Хопкинс и Шон Коннери. Фото: Global Look Press
Добавим, что 85-летний Энтони Хопкинс еще снимается и даже получает «Оскары». А Шон Коннери умер в 2020 году в возрасте 90 лет. Впрочем, на веку того, и другого было предостаточно громких ролей, чтобы завидовать Маккеллену.
В том же интервью седовласый актер рассказал, что не собирается уходить на пенсию в свои годы.