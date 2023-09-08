Джордж Лукас на съемках «Звездных войн» настоятельно просил актеров не озвучивать ртом гудение световых мечей

Если дети начнут играть в джедаев из «Звездных войн» и махать воображаемыми световыми мечами, то они, скорее всего, будут издавать ртом звуки этого оружия, услышанные в кино. Но что взять с ребятни, когда сами актеры во время съемок космической саги постоянно норовили повторить культовый звук.

На днях 71-летний Лиам Нисон стал гостем подкаста Conan O’Brien Needs a Friend и рассказал, как они Юэном Макгрегором во время дублей для фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) пародировали гудение светового меча. Напомним, артисты сыграли рыцарей-джедаев по имени Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби.