Четыре претендентки: кто мог сыграл Беллу в «Сумерках» вместо Кристен Стюарт

Девушка Белла из киносаги «Сумерки» стала звездной ролью для актрисы Кристен Стюарт. Но звезда блокбастеров не единственная проходила пробы. Были еще четыре актрисы, близкие к тому, чтобы влюбиться в вампира Эдварда. Причем одна из них являлась фавориткой автора романов Стефани Майер.
Недавно в СМИ прошла информация, что «Сумерки» снова будут экранизировать, но в формате сериала. На фоне этого вспомним, кто еще претендовал на роль Беллы.
Эмили Браунинг. Фото: Global Look Press
Эмили Браунинг была актрисой, которой Майер прочила роль в своем блоге еще до того, как появилась новость о грядущей экранизации. Девушка действительно ходила на прослушивание, но в тот период она только что «отстрелялась» в предыдущем проекте и была измотана. Ей пришлось отказаться, так как речь шла о целой кинотрилогии.
Мишель Трахтенберг. Фото: Global Look Press
У Мишель Трахтенберг с «Сумерками» тоже не сложились графики. Но артистка не горюет об этом. В одном из интервью она отметила, что снималась в сериале «Баффи — истребительница вампиров», так что уже имеет опыт громкой франшизы с кровопийцами.
Лили Коллинз. Фото: Global Look Press
Для Лили Коллинз прослушивание в «Сумерки» было одно из первых в карьере, она в те годы не могла похвастаться опытом в съемках. Позже в интервью актриса рассказала о своей вере в то, что роли достаются тем, кому они предназначены.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Дженнифер Лоуренс. Фото: Global Look Press
Дженнифер Лоуренс говорила журналистам, что рада своему пролету мимо «Сумерек». Ну, у нее и без того полно громких ролей. В одном из интервью она вспоминала, что и для нее, и для Стюарт это было просто очередное прослушивание, и никто не мог предвидеть будущий успех фильма.