Четыре претендентки: кто мог сыграл Беллу в «Сумерках» вместо Кристен Стюарт

Звезды «Сумерек»: Тейлор Лотнер, Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон. Фото: Global Look Press

Возлюбленная Эдварда могла быть совсем другой.

Девушка Белла из киносаги «Сумерки» стала звездной ролью для актрисы Кристен Стюарт. Но звезда блокбастеров не единственная проходила пробы. Были еще четыре актрисы, близкие к тому, чтобы влюбиться в вампира Эдварда. Причем одна из них являлась фавориткой автора романов Стефани Майер.

Недавно в СМИ прошла информация, что «Сумерки» снова будут экранизировать, но в формате сериала. На фоне этого вспомним, кто еще претендовал на роль Беллы.

Эмили Браунинг. Фото: Global Look Press

Эмили Браунинг была актрисой, которой Майер прочила роль в своем блоге еще до того, как появилась новость о грядущей экранизации. Девушка действительно ходила на прослушивание, но в тот период она только что «отстрелялась» в предыдущем проекте и была измотана. Ей пришлось отказаться, так как речь шла о целой кинотрилогии.

Мишель Трахтенберг. Фото: Global Look Press

У Мишель Трахтенберг с «Сумерками» тоже не сложились графики. Но артистка не горюет об этом. В одном из интервью она отметила, что снималась в сериале «Баффи — истребительница вампиров», так что уже имеет опыт громкой франшизы с кровопийцами.

Лили Коллинз. Фото: Global Look Press

Для Лили Коллинз прослушивание в «Сумерки» было одно из первых в карьере, она в те годы не могла похвастаться опытом в съемках. Позже в интервью актриса рассказала о своей вере в то, что роли достаются тем, кому они предназначены.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Дженнифер Лоуренс. Фото: Global Look Press

Дженнифер Лоуренс говорила журналистам, что рада своему пролету мимо «Сумерек». Ну, у нее и без того полно громких ролей. В одном из интервью она вспоминала, что и для нее, и для Стюарт это было просто очередное прослушивание, и никто не мог предвидеть будущий успех фильма.

Читайте также