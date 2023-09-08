Четыре претендентки: кто мог сыграл Беллу в «Сумерках» вместо Кристен Стюарт

Девушка Белла из киносаги «Сумерки» стала звездной ролью для актрисы Кристен Стюарт. Но звезда блокбастеров не единственная проходила пробы. Были еще четыре актрисы, близкие к тому, чтобы влюбиться в вампира Эдварда. Причем одна из них являлась фавориткой автора романов Стефани Майер.

Недавно в СМИ прошла информация, что «Сумерки» снова будут экранизировать, но в формате сериала. На фоне этого вспомним, кто еще претендовал на роль Беллы.