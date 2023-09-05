Тодоренко, Польских и два Киркорова: кто из звезд снялся в «Елках-10»

Завершились съемки юбилейной, десятой части любимого новогоднего фильма страны «Елки». Фильм собрал в себе множество звезд российского шоу-бизнеса. Он будет состоять из четырех новелл и отдаст дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий – но уже на другой лад.
В «Елках-10» зрители увидят много знакомых лиц: это и народные артисты, любимые поколениями россиян, и звезды, завоевавшие популярность в Интернете и на ТВ в последние годы.
Так, в кино дебютируют телеведущая Регина Тодоренко, видеоблогер Амиран Сардаров («Дневник Хача»), кавээнщик Айдар Гараев и звезда соцсетей Даша Дошик. Компанию им составят легенды отечественного кино Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов и другие.
Снялся в новой картине и Филипп Киркоров, для которого эти «Елки» станут уже третьими в кинокарьере.
«Поход под Новый год в кинотеатр на премьеру «Елок» стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», - говорит Филипп.
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Регина Тодоренко в фильме «Елки-10». Фото: «НМГ Кинопрокат»
«Когда продюсеры предложили мне роль, я согласилась, даже не прочитав сценарий, – отметила Регина Тодоренко. – Ведь «Елки» – это не просто хорошее кино, уже ставшее культовым новогодним фильмом. Это и прекрасная возможность сходить в кинотеатр всей семьей, чтобы разделить с близкими прекрасные добрые эмоции, снова поверить в чудо».
Шоураннером, продюсером и соавтором сценария проекта стал блогер Евгений Кулик, отвечавший за перезапуск франшизы в прошлом году. Производством картины занимается студия Bazelevs и продюсерская компания Kulik Production при участии «НМГ Кинопрокат».
«Елки» – это всегда семейный поход в кино, поэтому нам важно, чтобы каждый участник, от млада до велика, увидел на экране любимого персонажа. Актеры «Елок» – это прежде всего самые обаятельные российские артисты, те, с которыми россияне хотели бы отметить Новый год», - подчеркнул гендиректор кинокомпании Bazelevs и продюсер картины Тимур Асадов.
На широкие экраны «Елки-10» выйдут под Новый год – 7 декабря.