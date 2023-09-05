Тодоренко, Польских и два Киркорова: кто из звезд снялся в «Елках-10»

Завершились съемки юбилейной, десятой части любимого новогоднего фильма страны «Елки». Фильм собрал в себе множество звезд российского шоу-бизнеса. Он будет состоять из четырех новелл и отдаст дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий – но уже на другой лад.

В «Елках-10» зрители увидят много знакомых лиц: это и народные артисты, любимые поколениями россиян, и звезды, завоевавшие популярность в Интернете и на ТВ в последние годы.

Так, в кино дебютируют телеведущая Регина Тодоренко, видеоблогер Амиран Сардаров («Дневник Хача»), кавээнщик Айдар Гараев и звезда соцсетей Даша Дошик. Компанию им составят легенды отечественного кино Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов и другие.

Снялся в новой картине и Филипп Киркоров, для которого эти «Елки» станут уже третьими в кинокарьере.

«Поход под Новый год в кинотеатр на премьеру «Елок» стал доброй традицией в нашей семье. Более того, я пригласил создателей фильма снять один из эпизодов новой картины в моем загородном доме. А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», - говорит Филипп.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».