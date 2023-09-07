Триллер «Вычитание» и другие премьеры недели

«Вычитание» (оригинальное название - Subtraction), 2022, Иран, триллер.

Режиссер: Мани Хагиги. В ролях: Таране Алидости, Навид Мохаммадзаде и др.

В российском прокате с 7 сентября.

Застрявшая в пробке посреди дождливого города женщина растерянно смотрела в окно и вдруг увидела мужа - он садился в автобус, хотя должен был в этот момент находиться на работе. Женщина выскочила из машины, нырнула в автобус и проследила за супругом: тот приехал в незнакомый район, зашел в чужую квартиру, в окне которой обалдевшая жена увидела... ну, конечно же, вы догадались - другую женщину.

Примерно так начинается каждая вторая мелодрама на канале «Россия», и, если бы речь шла об одной из них, опытный зритель без проблем расписал бы, что будет дальше - слезы, обиды, разрушенные семьи, израненные судьбы. В принципе все это ждет нас и здесь, только стоит учесть, что закрутится эта история вовсе не после того, как жена возьмет с поличным неверного мужа.

Ибо мужчина, которого бдительная женщина засекла на дождливой улице, - вовсе не ее супруг, а как две капли воды похожий на него человек. Не брат, не сват - абсолютно чужой, живущий своей жизнью со своей женой. Которая, представьте себе, неотличима от той самой зоркой ревнивой дамы.

Понять, как такое возможно, не может никто - ни герои, ни зрители, и делать скидку на то, что дело происходит не в Москве или Питере, а в загадочном Тегеране, как-то не хочется (иранская столица на экране не особо отличается от любого российского мегаполиса). Может, герои бредят? Врач, к которому идет «обманутая» жена, говорит ей как раз об этом: мол, вы же беременны, такое бывает. Но что происходит с другими участниками странного квартета? Их состояние беременностью не объяснить...

Специфику так называемого магического реализма тоже объяснить довольно сложно, как непросто и принять созданные в этом жанре произведения, будь то литература или кино. Но в конечном итоге все жанровые условности сводятся к одному простому вопросу - интересно смотреть/читать или нет. На иранцев, встретивших своих клонов и крайне своеобразно распорядившихся этим странным подарком судьбы, смотреть, пожалуй, интересно, хотя оказаться на их месте совсем не хочется - замучаешься потом оправдываться перед ревнивой второй половинкой.

«Голда. Судный день» (оригинальное название - Golda), 2023, Великобритания, драма.