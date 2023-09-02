Чем удивят зрителей новые российские мультики

А мультики какие! «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Жил-был пес»... Сейчас же такого не снимут...» А вдруг снимут? В середине августа в Фонде кино представили мультфильмы, которые российские аниматоры планируют вывести на большие экраны в течение нескольких лет - «Телепрограмма» представляет несколько наиболее амбициозных проектов.

«Копейка»

Проект станет нашим ответом голливудским «Тачкам» и покажет отечественные машины, у которых есть и сердце, и душа, и, конечно, пламенный мотор. Стальные герои будут колесить по просторам России, противостоя силам зла (видимо, иномаркам). Нам предстоит следить за «Жигулями», «Волгами», «Москвичами» и даже за представительским лимузином «Аурус».

«Поцелуй лягушки»

Авторы мультсериала «Тайны Медовой долины» переосмыслили историю о спящей красавице, которую спас от забвения поцелуй принца. В новом анимационном проекте «Поцелуй лягушки» главный герой - юный принц, живущий в жестоком мире без любви.

Однако все поменяется, когда он попадает в мир зверей, где и встретит прекрасную девушку, спрятанную в теле лягушки. А что делать? Любовь зла, надо уметь разглядеть красоту и в бесхвостых земноводных.

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«На связи»

Компания Федора Бондарчука «Водород» займется очередным ответом заокеанским конкурентам. В мультфильме «На связи» главный герой Айф - смартфон, непрозрачно похожий на самый популярный в мире гаджет, придуманный Стивом Джобсом, пытается разрушить любовь своего хозяина.

Зачем? В этом и есть главная интрига! С виду бездушный аппарат начинает ревновать (!) парня к новой девушке и портит ему жизнь. Снимет мультик Дмитрий Киселев, работавший ранее над «Елками», «Лондонградом» и другими проектами.

«Формула воды»