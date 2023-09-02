Чем удивят зрителей новые российские мультики

А мультики какие! «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Жил-был пес»... Сейчас же такого не снимут...» А вдруг снимут? В середине августа в Фонде кино представили мультфильмы, которые российские аниматоры планируют вывести на большие экраны в течение нескольких лет - «Телепрограмма» представляет несколько наиболее амбициозных проектов.
«Копейка»
Проект станет нашим ответом голливудским «Тачкам» и покажет отечественные машины, у которых есть и сердце, и душа, и, конечно, пламенный мотор. Стальные герои будут колесить по просторам России, противостоя силам зла (видимо, иномаркам). Нам предстоит следить за «Жигулями», «Волгами», «Москвичами» и даже за представительским лимузином «Аурус».
«Поцелуй лягушки»
Авторы мультсериала «Тайны Медовой долины» переосмыслили историю о спящей красавице, которую спас от забвения поцелуй принца. В новом анимационном проекте «Поцелуй лягушки» главный герой - юный принц, живущий в жестоком мире без любви.
Однако все поменяется, когда он попадает в мир зверей, где и встретит прекрасную девушку, спрятанную в теле лягушки. А что делать? Любовь зла, надо уметь разглядеть красоту и в бесхвостых земноводных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«На связи»
Компания Федора Бондарчука «Водород» займется очередным ответом заокеанским конкурентам. В мультфильме «На связи» главный герой Айф - смартфон, непрозрачно похожий на самый популярный в мире гаджет, придуманный Стивом Джобсом, пытается разрушить любовь своего хозяина.
Зачем? В этом и есть главная интрига! С виду бездушный аппарат начинает ревновать (!) парня к новой девушке и портит ему жизнь. Снимет мультик Дмитрий Киселев, работавший ранее над «Елками», «Лондонградом» и другими проектами.
«Формула воды»
Фото: «Союзмультфильм»
Проект студии «Союзмультфильм» посвящен борьбе за существование на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном. Запасы питьевой воды оказываются в руках у криминального лидера. Главная героиня, 18-летняя девушка Дана, бросает ему вызов и пытается сделать так, чтобы вода досталась не только криминальной верхушке, но и другим людям.
«Серафима»
Фото: кадр из мультфильма
Студия «Рим», выпустившая комедию «Война полов», теперь готовит полнометражный анимационный фильм «Серафима», который посвящен сохранению культурного кода.
Маленькой героине противостоит злой чиновник, который всячески пытается застроить место, где располагается обитель Серафима Саровского. Если бы такое происходило в жизни, мы знаем, чем бы все закончилось. Но в доброй сказке все-таки есть надежда на чудо.
«Стальное сердце»
Фото: кинокомпания «Карго»
Очередная попытка оживить историю про Соловья-разбойника, только на этот раз за внушительные 380 миллионов рублей. После фатальной битвы Соловья с Ильей Муромцем оба погибают, и только спустя века их тела извлекают и «перезагружают», делая из них безжалостных бойцов-киборгов.
Голосом Соловья-разбойника станет Юрий Колокольников, Муромца озвучит Кирилл Зайцев.