Драма «Зов мести» и другие премьеры недели

«Зов мести» (оригинальное название - What Remains), 2022, США, драма.
- Режиссер: Нэйтан Скоггинс. В ролях: Энн Хеч, Келлан Латс и др.
- В российском прокате с 31 августа.
В маленьком техасском городке случилась трагедия: жену местного священника при попытке ограбления застрелил молодой маргинал. Пастор повел себя так, как и полагается божьему человеку - заявил, что прощает преступника и просит поскорее выпустить его на свободу. Парень выходит по УДО спустя пять лет, возвращается в родной город, но работу найти не может - кому охота связываться с уголовником?
И тогда пастор принимает еще одно решение, понятное людям лишь глубоко религиозным: предлагает убийце своей жены должность разнорабочего при церкви. То, как благородно ведет себя священник, производит неизгладимое впечатление не только на вчерашнего зэка, но и на юного сына пастора, который в отличие от папы никого прощать не собирается.
Случайно или нет, а фильм выходит в России спустя ровно год после смерти Энн Хеч, не самой последней голливудской актрисы, разбившейся прошлым летом в автокатастрофе. Кое-кто наверняка клюнет на приманку под названием «Финальная роль Энн Хеч», хотя, строго говоря, она совсем не финальная (на подходе еще минимум два фильма, в которых артистка успела отсняться до гибели).
Да и роль у Энн тут не самая выдающаяся: актриса играет нахрапистую следовательницу, которая быстро понимает, кто, кого и за что отправил (или вот-вот отправит) на тот свет. Зрителям, от которых авторы, в принципе, ничего и не скрывают, распутать криминальный клубок тоже несложно, поэтому и героиня Энн Хеч с ее смекалкой им особо не нужна - гораздо интереснее понять, как разберутся со своими проблемами пастор, его сын и раскаявшийся душегуб.
Его, кстати, играет Келлан Латс, из которого так и не удалось сделать большую звезду - даже роль Геракла в «Легенде о Геркулесе» не помогла вознестись на актерский олимп. Теперь Келлан словно сражается с внутренними демонами: награжденный внешностью записного сериального красавчика, он берется за трудные образы, словно надеясь, подобно своему герою, получить второй шанс. Что ж, зрители порой ведут себя почти как священники: если не полюбят, то хотя бы простят.
«Джулс» (оригинальное название - Jules), 2023, США, комедия.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Марк Тертлтауб. В ролях: Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и др.
- В российском прокате с 31 августа.
О том, при каких обстоятельствах состоится первый контакт с внеземной цивилизацией, снято миллион картин, и вот очередная: в данном случае инопланетяне сваливаются на седую голову одинокого пенсионера - точнее, на его любимый огород. Как законопослушный гражданин, пенсионер идет в городской совет и докладывает о случившемся, лишь укрепляя сограждан в мнении о том, что старик окончательно сбрендил.
«Романтийк» (оригинальное название - Une comеdie romantique), 2022, Франция, комедия.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Тибо Сегуэн. В ролях: Алекс Лутц, Голшифте Фарахани и др.
- В российском прокате с 31 августа.
Алекс Лутц, которого многие запомнили по образу стареющего теннисиста в драме «Пятый сет», на сей раз решает не менее сложные задачи - побеждать в тяжелых матчах ему уже не нужно, а вот вернуть расположение бывшей возлюбленной, а заодно свыкнуться с ролью отца крайне необходимо.