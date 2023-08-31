Драма «Зов мести» и другие премьеры недели

«Зов мести» (оригинальное название - What Remains), 2022, США, драма.

Режиссер: Нэйтан Скоггинс. В ролях: Энн Хеч, Келлан Латс и др.

В российском прокате с 31 августа.

В маленьком техасском городке случилась трагедия: жену местного священника при попытке ограбления застрелил молодой маргинал. Пастор повел себя так, как и полагается божьему человеку - заявил, что прощает преступника и просит поскорее выпустить его на свободу. Парень выходит по УДО спустя пять лет, возвращается в родной город, но работу найти не может - кому охота связываться с уголовником?

И тогда пастор принимает еще одно решение, понятное людям лишь глубоко религиозным: предлагает убийце своей жены должность разнорабочего при церкви. То, как благородно ведет себя священник, производит неизгладимое впечатление не только на вчерашнего зэка, но и на юного сына пастора, который в отличие от папы никого прощать не собирается.

Случайно или нет, а фильм выходит в России спустя ровно год после смерти Энн Хеч, не самой последней голливудской актрисы, разбившейся прошлым летом в автокатастрофе. Кое-кто наверняка клюнет на приманку под названием «Финальная роль Энн Хеч», хотя, строго говоря, она совсем не финальная (на подходе еще минимум два фильма, в которых артистка успела отсняться до гибели).

Да и роль у Энн тут не самая выдающаяся: актриса играет нахрапистую следовательницу, которая быстро понимает, кто, кого и за что отправил (или вот-вот отправит) на тот свет. Зрителям, от которых авторы, в принципе, ничего и не скрывают, распутать криминальный клубок тоже несложно, поэтому и героиня Энн Хеч с ее смекалкой им особо не нужна - гораздо интереснее понять, как разберутся со своими проблемами пастор, его сын и раскаявшийся душегуб.

Его, кстати, играет Келлан Латс, из которого так и не удалось сделать большую звезду - даже роль Геракла в «Легенде о Геркулесе» не помогла вознестись на актерский олимп. Теперь Келлан словно сражается с внутренними демонами: награжденный внешностью записного сериального красавчика, он берется за трудные образы, словно надеясь, подобно своему герою, получить второй шанс. Что ж, зрители порой ведут себя почти как священники: если не полюбят, то хотя бы простят.

«Джулс» (оригинальное название - Jules), 2023, США, комедия.