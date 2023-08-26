«О чем говорят мужчины» назван лучшей российской комедией

Канал «Комедия» ко Дню российского кино составил «абсолютный топ» отечественных комедий, снятых после 1991 года. Для этого были проанализированы данные десяти сайтов с кинорейтингами.

Первое место занял популярный фильм Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины» (2010), основанный на спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» театрального коллектива «Квартет И».

По сюжету, четыре друга едут на машине из Москвы в Одессу, по пути обсуждая важные для каждого из них темы: от семейных отношений до современного искусства. Картина получила еще три продолжения.

Второе место досталось комедии Олега Фомина «День выборов» (2007) - еще одной экранизации спектакля «Квартета И». Она так же получила сиквел.

На третьем месте - фильм Алексея Нужного «Я худею» (2018) с Александрой Бортич в главной роли. Актриса специально набрала для роли 20 килограммов, а затем в течение полутора месяцев сбрасывала его, чтобы снять сцены с похудевшей героиней.

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Четвертое место у еще одной картины Дьяченко и «Квартета И» - «День радио» (2008). А замыкает пятерку лучших криминальная комедия Романа Каримова «Все и сразу» (2013) - о друзьях-неудачниках, которые ради денег согласились на предложение бандита ограбить курьера.

Также в «абсолютный топ» канала попали еще один фильм Дьяченко «Последний богатырь», «Ширли-мырли» Владимира Меньшова, «Холоп» Клима Шипенко и еще две картины Каримова – «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!»