Премьеру второй части «Дюны» перенесли на полгода из-за забастовок в Америке

Сиквел нашумевшей «Дюны» с Тимоти Шаламе, намеченный на ноябрь 2023 года, не увидят ни россияне, ни американцы. Кинокомпания Warner Bros. приняла решение перенести премьеру фантастической картины на 15 марта 2024-го по причине продолжающихся забастовок актеров и сценаристов в США.

Также медиагигант перенес премьеру фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» - с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

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Напомним, забастовки работников голливудской киноиндустрии начались 2 мая. Артисты и авторы требуют повышения зарплат. Пока они кричат на улице с плакатами, приостановлены съемки множества кинопроектов и телепередач, студии теряют миллионы долларов.

По материалам издания Variety.