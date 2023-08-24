Триллер «Заложники» и другие премьеры недели

«Заложники» (оригинальное название — Retribution), 2023, США, триллер.

Режиссер: Нимрод Антал. В ролях: Лиам Нисон, Джек Чемпион и др.

В российском прокате с 24 августа.

Финансист Мэтт Тернер обычным будничным утром садится в машину и обнаруживает в ней чужой телефон, на который поступает странный звонок. Незнакомец сообщает, что под сиденьями — и пассажирскими, и водительским — спрятаны бомбы, которые реагируют на датчики давления.

Стало быть, если кто-то попробует выйти из машины, авто взорвется и унесет жизни не только самого Мэтта, но и двух его детей, которых он как раз собирался завезти перед работой в школу. Мэтт вынужден выполнять все требования преступника, желания которого одними лишь деньгами не ограничиваются.

«Заложники» являются официальным ремейком испанского триллера «Незнакомец», поэтому фильм по идее не должен быть сделан по стандартам, по которым штампуются последние 15 лет все боевики с Лиамом Нисоном. Однако выглядит он именно так — как очередной типовой боевичок с бравым ирландцем в главной роли. И дело тут не только в названии, которое прокатчики изменили (в оригинале лента именуется Retribution, то есть «Возмездие»), подогнав его под зрительский интерес, — напомним, именно с ленты «Заложник» в 2008-м началась карьера Нисона в качестве звезды жанра «экшен».

Причина скорее в том, что в биографии 71-летнего Лиама что-то подобное уже не раз было: в 2014-м террористы названивали его герою с угрозами в «Воздушном маршале», в 2018-м мафия взяла в оборот персонажа Нисона в «Пассажире». Только если сейчас он сидит за рулем автомобиля, то в «Воздушном маршале» летел в самолете, а спустя четыре года в «Пассажире» ехал в поезде. И во всех трех случаях не мог покинуть транспортное средство, ибо под угрозой была жизнь кого-то из близких.

Видимо, скоро мы увидим еще один блокбастер с Нисоном, в котором он, передвигаясь, скажем, на теплоходе или велосипеде, вновь будет выполнять приказания каких-нибудь нехороших людей. Ну а потом обязательно вскипит и хорошенько надает всем по физиономиям. Все-таки приятно, когда в жизни есть что-то, что никогда не меняется.

«Только ты и я» (оригинальное название — L'amour et les forеts), 2023, Франция, драма.