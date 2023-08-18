«Я лучше пойду домой и надену джинсы»: почему Сандра Буллок сторонилась «Оскара»

В 2010 году Сандра Буллок получила «Оскар» за свою роль в фильме «Невидимая сторона». Однако актриса никогда не думала, что может получить эту награду. Картина вызвала большой ажиотаж в американской прессе, и кинозвезду в те годы часто спрашивали, нацелена ли она на золотую статуэтку.

Ответ Сандры был достаточно интересным. Вот, что она говорила, согласно архивам светской хроники.

«Люди, которые делают то же, что и я, не снимают отмеченные наградами фильмы, — вспоминает слова актрисы издание Entertainment Weekly. — Это своего рода облегчение, потому что тебе не нужно напрягаться, когда дело доходит до сезона наград». «Я смотрю на всех этих людей, особенно на женщин, и говорю: «Я не знаю, как вы это делаете». Речь о том, какое платье вы носите, какого дизайнера выбираете. Я лучше пойду домой, надену джинсы, выйду на улицу, соберу собачьи какашки, или устрою пробежку, или что-то в этом роде».

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Как показала история, Сандра ошиблась, и ей все-таки пришлось выйти на сцену в шикарном платье для получения «Оскара». Кстати, через четыре года ее номинировали на «Лучшую женскую роль» за фильм «Гравитация», но вторая статуэтка госпоже Буллок не досталась.