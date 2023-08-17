Триллер «Ограбление из будущего» и другие премьеры недели

«Ограбление из будущего» (оригинальное название - The Tomorrow Job), 2023, США, фантастика

Режиссер: Брюс Уэмпл. В ролях: Грант Шумахер, Кэтлин Даффи и др.

В российском прокате с 10 августа.

Смотаться на пару дней вперед и узнать что-нибудь важное (валютный курс, например) - перспектива заманчивая, и, появись такая возможность, вряд ли некоторые из нас смогли бы удержаться.И даже угроза здоровью или необходимость нарушения этических и правовых норм не смогли бы всех остановить - кто-нибудь точно бы рискнул. Вот и герои «Ограбления из будущего» рискуют, превратив путешествия во времени в прибыльное ремесло.

Ничего сенсационного в фильмах об экскурсиях в прошлое и будущее давно уже нет, удивить публику можно разве что интересными деталями. Сценарист и режиссер картины Брюс Уэмпл кое-что придумать смог: его персонажи не мчатся, допустим, из 20 августа в 29-е на машине времени, а просто меняются сознанием с будущей версией себя с помощью особой пилюли (как сказал бы классик, достаточно одной таблЭтки).

Проглотил - и махнулся с самим собой образца, скажем, двухдневной давности (или наоборот). Если человек таким образом переправляется в прошлое, его глаза становятся зелеными, еслив будущее - фиолетовыми.

Из этой научно-цветовой гаммы можно было соорудить сносный фантастический триллер, но Брюс Уэмпл, видимо, был так впечатлен своей придумкой, что решил все остальное пустить на самотек - мол, оно как-нибудь само собой сыграется и снимется. Зрители, которым довелось ознакомиться с конечным результатом, наверняка не раз в сердцах спросили автора: а нельзя было проглотить одну из пилюль, сгонять в будущее и сыграть на скачках, поменять доллары или еще как-либо заработать на нормальных актеров и вменяемых сценаристов?

Увы, вопрос был бы риторическим: волшебных пилюль у Брюса нет, как нет и умения превращать неплохие идеи в приличное кино. Если и задавать ему вопрос, то другой: как сам он после такого «шедевра» оценивает свою творческую состоятельность? Или ему, как и его героям, всё фиолетово?

«Как звезды», 2023, Россия, комедия