Триллер «Ограбление из будущего» и другие премьеры недели

«Ограбление из будущего» (оригинальное название - The Tomorrow Job), 2023, США, фантастика
- Режиссер: Брюс Уэмпл. В ролях: Грант Шумахер, Кэтлин Даффи и др.
- В российском прокате с 10 августа.
Смотаться на пару дней вперед и узнать что-нибудь важное (валютный курс, например) - перспектива заманчивая, и, появись такая возможность, вряд ли некоторые из нас смогли бы удержаться.И даже угроза здоровью или необходимость нарушения этических и правовых норм не смогли бы всех остановить - кто-нибудь точно бы рискнул. Вот и герои «Ограбления из будущего» рискуют, превратив путешествия во времени в прибыльное ремесло.
Ничего сенсационного в фильмах об экскурсиях в прошлое и будущее давно уже нет, удивить публику можно разве что интересными деталями. Сценарист и режиссер картины Брюс Уэмпл кое-что придумать смог: его персонажи не мчатся, допустим, из 20 августа в 29-е на машине времени, а просто меняются сознанием с будущей версией себя с помощью особой пилюли (как сказал бы классик, достаточно одной таблЭтки).
Проглотил - и махнулся с самим собой образца, скажем, двухдневной давности (или наоборот). Если человек таким образом переправляется в прошлое, его глаза становятся зелеными, еслив будущее - фиолетовыми.
Из этой научно-цветовой гаммы можно было соорудить сносный фантастический триллер, но Брюс Уэмпл, видимо, был так впечатлен своей придумкой, что решил все остальное пустить на самотек - мол, оно как-нибудь само собой сыграется и снимется. Зрители, которым довелось ознакомиться с конечным результатом, наверняка не раз в сердцах спросили автора: а нельзя было проглотить одну из пилюль, сгонять в будущее и сыграть на скачках, поменять доллары или еще как-либо заработать на нормальных актеров и вменяемых сценаристов?
Увы, вопрос был бы риторическим: волшебных пилюль у Брюса нет, как нет и умения превращать неплохие идеи в приличное кино. Если и задавать ему вопрос, то другой: как сам он после такого «шедевра» оценивает свою творческую состоятельность? Или ему, как и его героям, всё фиолетово?
«Как звезды», 2023, Россия, комедия
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Мария Лойтер. В ролях: Наталья Земцова, Надежда Иванова и др.
- В российском прокате с 17 августа.
В рассказах об изнанке актерской профессии сейчас преуспевают в основном создатели сериалов («Номинация», «Актрисы», «В Бореньке чего-то нет») - впрочем, делить кино на теле- и кинофильмы, по сути, так же странно, как сталкивать лбами классических стихотворцев и поэтов-песенников.
Поэтому новая полнометражная комедия, посвященная веселым будням двух подружек-актрисулек, лишь принимает эстафету у снятых для ТВ картин.
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«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (оригинальное название - Ladybug & Cat Noir: Awakening), 2023, Франция, анимационный
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Жереми Заг.
- В российском прокате с 17 августа.
Прокатный вариант перевода имен центральных персонажей, как всегда, слегка привирает: на самом деле в этом французском мультике солируют Леди-Жук и Черный Кот - супергерои, в которых превращаются обычные парижские подростки Маринетт и Эдриан.
Они, естественно, в финале победят всех врагов, а вот продюсеры вряд ли останутся в выигрыше - пока фильм не заработал в мировых кинотеатрах и половины от своего $86-миллионного бюджета.