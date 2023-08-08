«Вызов» собрал более двух миллиардов рублей в российском прокате

Кассовые сборы космической драмы «Вызов» в России превысили два миллиарда рублей.

Согласно данным ЕАИС, по состоянию на 7 августа, картину, вышедшую в прокат 20 апреля, посмотрели в РФ уже более 6,2 миллиона человек.

«Вызов» с Юлией Пересильд стал самым кассовым отечественным фильмом среди релизов, вышедших не в новогодний уикенд.

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