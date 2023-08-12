Дорамы из Поднебесной: крадущийся монстр, затаившийся шпион - какие сериалы стоит посмотреть

Однако в мире кинематографического чистогана есть множество других крутейших проектов. И речь сейчас не о Болливуде с дружественной Африкой. «Телепрограмма» представляет обзор нескольких свежих китайских сериалов, ни в чем не уступающих конкурентам из остального мира.

«Ураган» («Нокаут»)

Одно из главных открытий этого года. Увлекает уже просто афиша - хоть ничего не понятно (если не знаете языка), но зато эстетично и интригующе! Еще больше интригует сюжет, который завязан на табуированной в Китае теме - коррупции (за то, над чем в России смеются, там казнят). Сериал повествует о смертельной борьбе с оргпреступностью, охватывающей десятки лет аж в трех разных эпохах.

Для искоренения местной мафии в Цзинхай направляется спецгруппа. Она должна собрать доказательства против короля преступности Гао Цицяна (Суньвэн Чжан), который был успешным местным бизнесменом, а затем уничтожить коррумпированных представителей местного правительства. К работе группы подключается местный - Ань Синь (Чжан И), у которого давние счеты с коварным и злым Гао.

«Светлый пепел Луны»