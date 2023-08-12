Дорамы из Поднебесной: крадущийся монстр, затаившийся шпион - какие сериалы стоит посмотреть

Однако в мире кинематографического чистогана есть множество других крутейших проектов. И речь сейчас не о Болливуде с дружественной Африкой. «Телепрограмма» представляет обзор нескольких свежих китайских сериалов, ни в чем не уступающих конкурентам из остального мира.
«Ураган» («Нокаут»)
Одно из главных открытий этого года. Увлекает уже просто афиша - хоть ничего не понятно (если не знаете языка), но зато эстетично и интригующе! Еще больше интригует сюжет, который завязан на табуированной в Китае теме - коррупции (за то, над чем в России смеются, там казнят). Сериал повествует о смертельной борьбе с оргпреступностью, охватывающей десятки лет аж в трех разных эпохах.
Для искоренения местной мафии в Цзинхай направляется спецгруппа. Она должна собрать доказательства против короля преступности Гао Цицяна (Суньвэн Чжан), который был успешным местным бизнесменом, а затем уничтожить коррумпированных представителей местного правительства. К работе группы подключается местный - Ань Синь (Чжан И), у которого давние счеты с коварным и злым Гао.
«Светлый пепел Луны»
Каждый кадр сериала - словно ожившая картина. Фото: кадры из фильмов
Этот сериал стоит посмотреть хотя бы только из-за названия. Послушайте, как это звучит: «Светлый пепел Луны» (а есть еще и «Тепло холодной ночи», и «Любовь во время звездопада», и «Легкая улыбка покоряет мир»). Исторический и даже философский проект о путешествии во времени, демонах и бессмертии. Миром правят демоны, тогда как простые смертные стали презренными существами.
Старейшины решают отправить в прошлое красавицу Ли Сусу (Бай Лу), дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его. Девушка переселяется в тело дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника Тань Тай Цзиню (Ло Лэо), который и станет повелителем демонов. Так она намерена уничтожить злодея, который в будущем погубит множество людей.
«Три тела»
Проницательная Е Вэньцзе первая заметила: что-то в земной науке не так. Фото: кадр из фильма
Совместный с Netflix сериал со стартовым бюджетом $30 млн (2,7 млрд руб.) скоро должен выйти. Рейтинг ожидания - 98%. Сценарий этого проекта основан на суперпопулярном романе китайского фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел».
Сюжет строится вокруг специалистки по нанотехнологиям Е Вэньцзе (Чэнь Цзинь), которая замечает цепочку странных событий в науке - эксперименты на ускорителях частиц дают противоречивые результаты, из-за чего ученые, считая, что предел познания Вселенной достигнут, совершают самоубийства.
Героиня соглашается участвовать в расследовании. Военные и спецслужбы приходят к выводу, что некая сила препятствует научному прогрессу на Земле. Следствие вскрывает жуткую правду о десятках погибших и пропавших ученых еще со времен Культурной революции (то есть с 1966 года). После становится известно о подготовке инопланетного вторжения на Землю...
«Отправляясь в ветреное место»
С улыбкой и песней встречают герои жизненные невзгоды. Фото: кадр из фильма
Какая китайская дорама без любви? Проект построен на отношениях девушки Сюй Хундоу (Лю И Фэй) и парня Се Чжияо (Ли Сянь). После смерти близкой подруги она отправляется в деревню Юньмяо в поисках тишины и гармонии.
А он оказывается в том же самом месте, потому что решил бросить высокооплачиваемую работу в городе и вернуться в отчий дом, чтобы открыть гостиничный бизнес: так его живописную малую родину смогут увидеть больше людей. Поначалу их сводит общий проект, но чем дальше, тем больше деловые отношения перетекают в страстные
«Тигр и журавль»
Плох тот юноша, кто не мечтает победить демонов и спасти мир! Фото: кадр из фильма
Монстры, демоны, магия, сокровища, фантастические миры - все это есть в книге комиксов (маньхуа) Хуан Сяода, по мотивам которой и снят сериал. Дорама покажет подростков из разных школ - собственно, Тигра и Журавля - пытающихся спасти мир от хаоса и зла. Сирота Ху Цзы (Цзян Лун) случайно проглатывает красную бусину - солнечное сокровище Ян.
После чего знакомится с мастером демонов Ци Сяо Сюанем (Чжан Лин Хэ). Два молодых человека становятся друзьями и отправляются навстречу армии демонов, которая 500 лет копила силы, чтобы покончить с миром. Парни раскрывают этот заговор.