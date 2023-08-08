Татуировка Тихонова, опасный юмор Дурова, внезапная смерть на съемках: 17 интересных фактов о фильме «Семнадцать мгновений весны»

Жену Исаева сыграла актриса театра имени Вахтангова - Элеонора Шашкова, которая к тому моменту уже появилась на экране в роли жены разведчика в популярных фильмах «Ошибка резидента» (1968) и «Судьба резидента» (1970). Ее и Вячеслава Тихонова снимали по отдельности.

Актрисе приходилось играть, не видя перед собой партнера, и передать нужное состояние никак не получалось. Смотрела просто на камеру, на второго режиссера – не то. На Лиознову – опять не то. У Тихонова же в тот день был первый за полгода выходной – но вдруг он появился на площадке! Актер захотел увидеть, кто играет его жену.

Вячеслав Васильевич сел возле камеры и смотрел на партнершу так, что она великолепно смогла сыграть одними глазами и бесконечную любовь, и огромную тревогу. На следующий день снимали Тихонова – и тут он сказал, что без «жены» справиться со сценой не сможет. За Элеонорой Шашковой срочно послали машину, и уже она приехала, чтобы, сидя возле камеры, поддерживать партнера взглядом.

Факт 9 – ребенка решили не брать

Сцены встречи разведчика с женой в кафе «Элефант» не было в первоначальном варианте сценария. Она выросла из истории, рассказанной Вячеславу Тихонову разведчиком Кононом Молодым, с которым они подружились за несколько лет до съемок. Конон Трофимович невыносимо скучал по жене, и однажды ее привезли в город, где он выполнял задание, – в определенный отель к определенному часу…

Тихонов, слушая товарища, чуть не плакал. Когда актер рассказал об этом случае Лиозновой, она решила: нужно обязательно снять такую цену свидания! Сначала хотели снять встречу Штирлица не только с женой, но и с маленьким сыном, которого он никогда не видел. Но от этого варианта отказались, посчитав, что ребенок перетянет на себя внимание.

Факт 10 – почти всю музыку выбросили

Микаэл Таривердиев написал к картине больше шести часов музыки и 12 песен на стихи Роберта Рождественского – по одной на каждую серию. Но при монтаже, как рассказывал композитор, получилась «полная каша», поэтому они с Лиозновой оставили только две – «Мгновения» и «Песню о далекой родине».

Факт 11 – Кобзон пел так, чтобы его «не узнали»

Сначала режиссер предложила исполнить песни в ее фильме Муслиму Магомаеву. Объяснила, что петь нужно абсолютно сдержанно, но с огромным внутренним накалом. Он ответил, что не сумеет этого сделать. Лиознова и Таривердиев, восхищавшиеся Магомаевым, не хотели отступать – они работали с певцом часами.

Но, как все трое ни старались, он исполнял песни теплее и эмоциональнее, чем того хотелось Татьяне Михайловне. П

робные записи делали Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Валентина Толкунова, Николай Никитский и Лев Барашков… Когда приглашали Иосифа Кобзона, Лиознова спросила его:

«Можете спеть так, чтобы вас не узнали?»

Иосиф Давыдович удивился: зачем же тогда звать его, можно любого другого исполнителя. Но Татьяна Михайловна убедила выполнить эту актерскую работу – исполнить песни так, чтобы зрители могли только догадываться, что поет Кобзон.

Факт 12 – с Броневым-«Мюллером» намучились

