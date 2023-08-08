Татуировка Тихонова, опасный юмор Дурова, внезапная смерть на съемках: 17 интересных фактов о фильме «Семнадцать мгновений весны»

11 августа в 21.45 на Первом канале состоится показ первых серий фильма «Семнадцать мгновений весны», приуроченный к 50-летию картины. Страна полюбила его сразу: первый же показ собрал около 70 млн зрителей. Но они и не подозревали, сколько трудностей и даже трагедий вставало на пути создателей киноэпопеи.
Факт 1 – кино раньше книги
Снимать кино по роману Юлиана Семенова решили еще до того, как он был опубликован. Роман «Семнадцать мгновений весны» впервые напечатали в журнале «Москва» за 1969 год, а сценарий он написал еще в 1968-м.
Факт 2 – идею подсказал Андропов
На идею создания книги и фильма о разведчике в тылу фашистов Юлиана Семенова натолкнул сам председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов, который хорошо относился к популярному писателю. Близилось 30-летие победы СССР над фашистской Германией, и Андропов хотел, чтобы было создано добротное, интересное произведение, основанное на реальных событиях, о вкладе разведчиков в победу над врагом.
Факт 3 – режиссер Лиознова «отбила» сценарий у «Ленфильма»
Сценарий уже был продан на киностудию «Ленфильм», когда журнальный вариант «Семнадцати мгновений весны» попался на глаза Татьяне Лиозновой. Режиссер фильмов «Евдокия» и «Три тополя на Плющихе» поняла: вот еще одна история, за которую она готова умереть! Она смогла убедить Юлиана Семеновича, что картину о Штирлице нужно доверить именно ей. Тот написал на «Ленфильм», что отзывает сценарий и передает его на киностудию имени Горького, где фильм по нему будет снимать Лиознова. И вернул уже выплаченные ему деньги.
Факт 4 – Штирлица мог сыграть «Остап Бендер»
Арчил Гомиашвили. Фото: кадр из фильма «12 стульев»
Юлиан Семенов видел в роли Исаева-Штирлица Арчила Гомиашвили – Остапа Бендера из комедии Леонида Гайдая «12 стульев». Однако режиссер Татьяна Лиознова посчитала его кандидатуру неподходящей.
Факт 5 – оператор умер на рабочем месте
Оператором фильма был Петр Катаев, сын писателя Евгения Петрова, написавшего вместе с Ильей Ильфом «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка». Петр Катаев снял вместе с Лиозновой шесть фильмов и умер в 1986 году во время работы над седьмым – детективом «Конец света с последующим симпозиумом». Он скончался прямо на площадке…
Факт 6 – Раневская играть отказалась
Чтобы сделать образ Штирлица более живым и теплым, Лиознова решила увеличить количество женских персонажей, окружающих главного героя. Так специально для кино была придумана фрау Заурих. Татьяна Михайловна хотела, чтобы эту старую немку сыграла Фаина Раневская. Лиознова попросила Юлиана Семенова написать несколько сцен. Юлиан Семенович выполнил просьбу нехотя, результат был далек от совершенства. Когда сценарий показали Раневской, она от участия в съемках наотрез отказалась. Так фрау Заурих стала Эмилия Мильтон. Сцены с нею переписывали практически на съемочной площадке, а актриса охотно импровизировала.
Факт 7 – Светличная могла сыграть жену Штирлица
Среди кандидаток на роль жены Исаева-Штирлица были одна из самых известных певиц тех лет Мария Пахоменко и одна из самых ярких актрис Светлана Светличная, в итоге сыгравшая Габи.
Факт 8 – магия между «Штирлицем» и его «женой»
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Жену Исаева сыграла актриса театра имени Вахтангова - Элеонора Шашкова, которая к тому моменту уже появилась на экране в роли жены разведчика в популярных фильмах «Ошибка резидента» (1968) и «Судьба резидента» (1970). Ее и Вячеслава Тихонова снимали по отдельности.
Актрисе приходилось играть, не видя перед собой партнера, и передать нужное состояние никак не получалось. Смотрела просто на камеру, на второго режиссера – не то. На Лиознову – опять не то. У Тихонова же в тот день был первый за полгода выходной – но вдруг он появился на площадке! Актер захотел увидеть, кто играет его жену.
Вячеслав Васильевич сел возле камеры и смотрел на партнершу так, что она великолепно смогла сыграть одними глазами и бесконечную любовь, и огромную тревогу. На следующий день снимали Тихонова – и тут он сказал, что без «жены» справиться со сценой не сможет. За Элеонорой Шашковой срочно послали машину, и уже она приехала, чтобы, сидя возле камеры, поддерживать партнера взглядом.
Факт 9 – ребенка решили не брать
Сцены встречи разведчика с женой в кафе «Элефант» не было в первоначальном варианте сценария. Она выросла из истории, рассказанной Вячеславу Тихонову разведчиком Кононом Молодым, с которым они подружились за несколько лет до съемок. Конон Трофимович невыносимо скучал по жене, и однажды ее привезли в город, где он выполнял задание, – в определенный отель к определенному часу…
Тихонов, слушая товарища, чуть не плакал. Когда актер рассказал об этом случае Лиозновой, она решила: нужно обязательно снять такую цену свидания! Сначала хотели снять встречу Штирлица не только с женой, но и с маленьким сыном, которого он никогда не видел. Но от этого варианта отказались, посчитав, что ребенок перетянет на себя внимание.
Факт 10 – почти всю музыку выбросили
Микаэл Таривердиев написал к картине больше шести часов музыки и 12 песен на стихи Роберта Рождественского – по одной на каждую серию. Но при монтаже, как рассказывал композитор, получилась «полная каша», поэтому они с Лиозновой оставили только две – «Мгновения» и «Песню о далекой родине».
Факт 11 – Кобзон пел так, чтобы его «не узнали»
Сначала режиссер предложила исполнить песни в ее фильме Муслиму Магомаеву. Объяснила, что петь нужно абсолютно сдержанно, но с огромным внутренним накалом. Он ответил, что не сумеет этого сделать. Лиознова и Таривердиев, восхищавшиеся Магомаевым, не хотели отступать – они работали с певцом часами.
Но, как все трое ни старались, он исполнял песни теплее и эмоциональнее, чем того хотелось Татьяне Михайловне. П
робные записи делали Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Валентина Толкунова, Николай Никитский и Лев Барашков… Когда приглашали Иосифа Кобзона, Лиознова спросила его:
«Можете спеть так, чтобы вас не узнали?»
Иосиф Давыдович удивился: зачем же тогда звать его, можно любого другого исполнителя. Но Татьяна Михайловна убедила выполнить эту актерскую работу – исполнить песни так, чтобы зрители могли только догадываться, что поет Кобзон.
Факт 12 – с Броневым-«Мюллером» намучились
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Леонид Броневой до «Семнадцати мгновений весны» почти не играл в кино: снимался лишь несколько раз в эпизодах и не был знаком со спецификой актерской работы в фильмах. Например, не понимал, когда нужно остановиться, чтобы не выйти из кадра. Лиозновой было нелегко с ним – но какой успех имела их работа! После выхода картины в какой бы роли Броневой ни играл в театре, его появление на сцене встречали овациями – аплодировали «Мюллеру».
Факт 13 – «адъютант» не выдержал напряжения и умер
Одна из самых известных цитат из «Семнадцати мгновений весны» – «Штирлиц идет по коридору». Фразу произносит адъютант Мюллера Шольц, которого играл Лаврентий Масоха. Эпизодическая роль стала для актера судьбоносной – и смертоносной… Он должен был сказать:
«Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл».
Произнести сложные, непривычные слова чисто, с нужной скоростью и интонацией у него не получалось и Лиознова вспылила. Объявила перерыв, во время которого Броневой успокаивал коллегу. А после съемок Масоха, чтобы сбросить напряжение, отправился в ресторан, заказал водки и умер прямо за столом…
Факт 14 – Куравлев должен был играть Гитлера
Леонид Куравлев сыграл Курта Айсмана. Смелое решение – взять на роль оберштурмбаннфюрера СС артиста, знакомого зрителям по ролям Шуры Балаганова и Хомы Брута. Но изначальный замысел Лиозновой был куда более дерзким: она хотела, чтобы Куравлев сыграл Гитлера!
«Меня гримировали, я часами репетировал, но не смог сыграть этого антихриста», – признавался актер.
Факт 15 – «Гитлера» пришлось уговаривать
Роль Гитлера исполнил немецкий актер Фриц Диц, игравший фюрера несколько раз и в кино, и в театре, в том числе и в знаменитой советской киноэпопее «Освобождение». Быть актером одной роли, да еще такой, Дицу надоело, и от работы в «Освобождении» он отказывался – уговорили с огромным трудом, благодаря самому Эриху Хонеккеру.
Факт 16 – «Череп на черном фоне» - как Дуров описал флаг СССР
Вячеслав Тихонов и Лев Дуров. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Многие сцены, действие которых происходит в Германии, снимали в СССР. Но эпизод, где Штирлиц убивает агента Клауса, должны были снимать в ГДР, – помешало чувство юмора Льва Дурова, игравшего Клауса. Для поездки за границу требовалось разрешение выездной комиссии. На собеседовании в райкоме партии актера попросили описать советский флаг. Актер удивился: ну как может взрослый человек не знать, как выглядит флаг страны, в которой он живет? Поэтому Дуров пошутил:
«Череп на черном фоне, а под ним две скрещенные кости».
Затем ему предложили назвать входящие в Советский Союз республики и их столицы – Лев Константинович снова решил посмеяться: «Малаховка, Таганрог…» Последствия шутки оказались серьезными: артист был признан невыездным. Узнав об этом, он предложил Лиозновой:
«Пусть Тихонов застрелит меня здесь!»
И сцену убийства сняли на берегу московского пруда на территории усадьбы Архангельское-Тюриково.
Факт 17 – Тихонову достались чужие руки
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Руки Штирлица, раскладывающие фигурки из спичек, которые мы видим в фильме – это руки художника-постановщика и актера Феликса Ростоцкого. Вячеслав Тихонов в юности, по случаю окончания ремесленного училища, сделал на руке татуировку «Слава» – и, несмотря на старания гримеров, она была заметна на крупных планах.
Не пропустите показ самого успешного советского фильма о разведчике Штирлице: первые серии можно будет увидеть в пятницу, 11 августа, в 21.45. В тот же день Первый канал покажет документальный фильм «Штирлиц навсегда. Рождение легенды». В воскресенье, 13 августа, зрителей ждут не менее интересные документальные картины – «Татьяна Лиознова. Мгновения» и «Крым Юлиана Семенова», а также «Вечер музыки Микаэла Таривердиева».