Фильм «Барби»: как создавался фильм про ожившую куклу, который собрал в прокате более $1 млрд

Ну, блондинка, что тут добавить… Но когда за два уик-энда сборы картины «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях превысили $750 млн, создатели проекта почесали затылок (и руки - в ожидании растущей прибыли).
Мало кто мог подумать, что вышедший одновременно с монументальным «Оппенгеймером» Кристофера Нолана примитивный кинчик про розовый мир кукол, где нарочито картонные персонажи-стереотипы с блестящими зубами и стеклянными глазами максимально бессмысленно коптят небо, пойдет смотреть такое количество народу.
«Телепрограмма» рассказывает, как создавался аномально успешный фильм про жизнь феномена масскульта из 60-х.
«Кенодостаточный» против «барбиархата»
Разработка проекта началась еще в 2009 году студией Universal Pictures. Но что-то пошло не так. В 2014-м права на адаптацию перешли к Sony Pictures, которая хотела отдать главную роль комедиантке Эми Шумер. Актриса от роли отказалась, сочтя сценарий «недостаточно феминистским».
Оставшиеся 9 лет до премьеры сюжет фильма переделывался так, чтобы было понятно, кто в домике Барби хозяйка. В итоге фильм выпустила Warner Bros. Сняла проект Грета Гервиг, которая долгое время прозябала на задворках независимого кино.
«Если вы будете выпивать каждый раз, когда Барби произносит слово «патриархат», вы упадете в обморок задолго до окончания фильма», - посмеялся Илон Маск после премьеры. Но что поделать? Это тоже теперь залог успеха для голливудских кинематографистов: показать, как пустоголовые блондинки правят миром.
Что для этого надо? Ходить на цыпочках, жить в открытом розовом домике и есть на завтрак бельгийские вафли, любить модные наряды и танцы до утра. Многим, как ни странно, именно такой рай и хочется видеть в реальности. Мужчина в виде карикатурного Кена служит декорацией - у него иногда могут спросить время.
Идеальный блондин начинает бунтовать. Борьба «барбиархата» и патриархата выливается в то, что Кен обретает маскулинность - конечно, сатирическую, и ходит в футболке «кенодостаточный». На такого домохозяйкам смотреть приятно: в любой момент можно прибить его поварешкой.
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Да, главная героиня по ходу фильма взрослеет. Видя себя в зеркале, плачет. Мирится с Кеном. Но все мы понимаем, что феминистский дискурс и стал главным залогом успеха картины. Что совсем не открытие. Известно же, что Барби изначально была иконой феминизма в то время, когда в США торпедировалась борьба за права женщин.
На роль главной Барби (там есть еще десяток других) рассматривали не только Эми Шумер, но и Энн Хэтэуэй. Однако в 2019 году утвердили Марго Робби. К слову, в роли Кена режиссер всегда видела Райана Гослинга.
Гонорар Робби и Гослинга за съемки составил $12,5 млн (1,1 млрд руб.). Каждому. Артистам пришлось ювелирно вытачивать свои тела, ведь Барби и Кен должны быть идеальными во всем. Артисты уделяли много внимания танцам, пилатесу и силовым тренировкам, соблюдали особую диету.
Чтобы поддерживать командный дух среди актеров, их тренер устраивал дружеские баскетбольные матчи и игры в пинг-понг. Прямо на площадке артисты изнуряли себя в планке, проверяя силу пресса. Всех побеждала Робби, которая держалась в стойке более четырех минут. А раз в неделю все приходили в розовом - это Марго придумала.
Больше розового!
А в городе том пляж... Конечно, тоже розовый. Фото: кадр из фильма
Режиссер отказалась от компьютерной графики. Грета Гервиг считала, что все должно быть тактильно, так как «игрушки - это прежде всего вещи, к которым вы прикасаетесь».
Дом мечты Барби создавали художник-постановщик Сара Гринвуд и декоратор Кэти Спенсер вместе с лондонскими коллегами. Они вдохновлялись эстетикой модернизма середины XX века в Палм-Спрингс. В интернете специалисты откопали Dreamhouse - первый Дом мечты Барби, который был продан в 1962 году, и взяли его за основу.
Для создания вырвиглазной неоновой атмосферы фильма команда «Барби» скупила мировые запасы розовой флуоресцентной краски бренда Rosco. Барбиленд воссоздали в студии Warner Bros. в английском графстве Хартфордшир, а жизнь Барби и Кена в реальном мире снимали на улицах Лос-Анджелеса - в частности, напляже Венис, где Марго Робби еле отбилась от фанатов.
Некоторые сцены снимали прямо на улицах Лос-Анджелеса. Фото: кадр из фильма
На рекламу «Барби» ушло $150 млн (13,8 млрд руб.) - при производственном бюджете картины в $145 млн (13,3 млрд руб.). На отметке в $590 млн (54,3 млрд руб.) кассовых сборов фильм уже окупился с учетом процента, который берут прокатчики. Аналитики уверены, что сборы «Барби» уверенно перемахнут отметку в $1 млрд (92 млрд руб.). Выходит, Марго Робби была права. Пластмассовый мир победил.
Когда картину покажут у нас?
Санкции против России все еще действуют. «Параллельного импорта», когда российские кинотеатры показывали нелицензионные копии голливудских фильмов, в этот раз не будет. Западные дистрибьюторы нашли канал утечки (фильмы проникали к нам из Казахстана) и прикрыли его.
На пиратских сервисах пока доступна только «тряпка» (нелегальная копия, сделанная в зарубежном кинотеатре на бытовую камеру) с плохой картинкой и невыносимым качеством звука. Качественная «пиратка» появится только тогда, когда мировой прокат «Барби» завершится и фильм продадут онлайн-сервису - оттуда его можно скопировать в приемлемом качестве. А случится это, скорее всего, не раньше осени.
Ответы на фотозагадку вверху страницы:
1. Лариса Гузеева.
2. Гарик Харламов.
3. Елена Малышева.