Фильм «Барби»: как создавался фильм про ожившую куклу, который собрал в прокате более $1 млрд

Ну, блондинка, что тут добавить… Но когда за два уик-энда сборы картины «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях превысили $750 млн, создатели проекта почесали затылок (и руки - в ожидании растущей прибыли).

Мало кто мог подумать, что вышедший одновременно с монументальным «Оппенгеймером» Кристофера Нолана примитивный кинчик про розовый мир кукол, где нарочито картонные персонажи-стереотипы с блестящими зубами и стеклянными глазами максимально бессмысленно коптят небо, пойдет смотреть такое количество народу.

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«Кенодостаточный» против «барбиархата»

Разработка проекта началась еще в 2009 году студией Universal Pictures. Но что-то пошло не так. В 2014-м права на адаптацию перешли к Sony Pictures, которая хотела отдать главную роль комедиантке Эми Шумер. Актриса от роли отказалась, сочтя сценарий «недостаточно феминистским».

Оставшиеся 9 лет до премьеры сюжет фильма переделывался так, чтобы было понятно, кто в домике Барби хозяйка. В итоге фильм выпустила Warner Bros. Сняла проект Грета Гервиг, которая долгое время прозябала на задворках независимого кино.

«Если вы будете выпивать каждый раз, когда Барби произносит слово «патриархат», вы упадете в обморок задолго до окончания фильма», - посмеялся Илон Маск после премьеры. Но что поделать? Это тоже теперь залог успеха для голливудских кинематографистов: показать, как пустоголовые блондинки правят миром.

Что для этого надо? Ходить на цыпочках, жить в открытом розовом домике и есть на завтрак бельгийские вафли, любить модные наряды и танцы до утра. Многим, как ни странно, именно такой рай и хочется видеть в реальности. Мужчина в виде карикатурного Кена служит декорацией - у него иногда могут спросить время.

Идеальный блондин начинает бунтовать. Борьба «барбиархата» и патриархата выливается в то, что Кен обретает маскулинность - конечно, сатирическую, и ходит в футболке «кенодостаточный». На такого домохозяйкам смотреть приятно: в любой момент можно прибить его поварешкой.