Драма «Фантом из прошлого» и другие премьеры недели

«Фантом из прошлого» (оригинальное название - L'uomo sulla strada), 2022, Италия, драма

Режиссер: Джанлука Манджиашутти. В ролях: Лоренцо Рикельми, Аврора Джовинаццо и др.

В российском прокате с 10 августа.

Маленькая девочка Ирене пошла как-то утром с папой по грибы, на пару минут оставила отца одного, а вернувшись, увидела, как его сбивает машина. Водитель, чье лицо девочка не разглядела, цинично покинул место ДТП, жертвой которого стал не только сбитый мужчина, но и сама Ирене, получившая сильнейшую психологическую травму.

Спустя годы одержимая стремлением найти преступника девочка превращается в совершенно неуправляемое существо, которое ругается с матерью, отчимом и сестрой, грубит тренеру по плаванию и кидается с кулаками на соперниц, ставя крест на своих перспективах в профессиональном спорте.

В итоге Ирене бросает школу, уходит из дома и устраивается упаковщицей на завод, весьма довольная тем, что никто не треплет ей нервы. Но главное испытание для нервов (и не только) ждет ее впереди, ведь владельцем завода оказывается тот самый человек, который 10 лет назад сбил на утренней дороге мирного грибника.

Страшно даже представить, в какой сироп превратилась бы подобная история, попади она в руки продюсеров отечественных мыльных опер. Не исключено, что кто-нибудь из них фильм увидит и загорится идеей соорудить на его основе «мелодраму выходного дня» для канала «Россия». Пока, к счастью, мы имеем дело с оригиналом, авторы которого демонстрируют редкое умение держать себя в руках и не сваливаться в откровенную пошлятину там, где, кажется, избежать этого невозможно.

Особенно удивителен такой аккуратный подход в фильме, сделанном итальянцами, неспособными, согласно ст реотипам, контролировать свои эмоции. А в данном случае контроль особенно важен, ведь сюжет построен на классических, прежде неоднократно использовавшихся схемах и приемах (вспомним хотя бы «Чужой билет» с Беном Аффлеком и Гвинет Пэлтроу).

Стало быть, брать надо не свежестью идей, а безупречностью исполнения, и с этой задачей режиссер Джанлука Манджиашутти справляется. Конечно, звезд с небес он не хватает и явно не претендует на лавры Бертолуччи или Феллини, но как минимум «уно комплименто» Джанлука точно заслужил.

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