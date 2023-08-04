Стало известно, кто сыграет Высоцкого в новом фильме: неожиданное решение — такого еще не было

Новый биографический фильм о Владимире Высоцком будет называться «Володя», а для воссоздания лица артиста будет использована нейросеть. Об этом заявил режиссер и продюсер картины Александр Жигалкин. Всенародного барда сыграет актер Александр Шпагин, а после окончания съемок с помощью нейросети его лицо везде будет заменено лицом Высоцкого.

«Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж со стопроцентной идентичностью при помощи нейросети», — подчеркнул Жигалкин.

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Петь в фильме будет настоящий Высоцкий — точнее, будут использованы записи его песен. А для озвучивания диалогов приглашен Никита Высоцкий — сын артиста. Кстати, он стал соавтором идеи картины. В центре сюжета — период выхода на экраны фильма «Вертикаль», кроме того, создатели картины расскажут о трех главных любовных историях в жизни Владимира Высоцкого, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.