Появились первые кадры со съемок новой отечественной киносказки «Огниво»

Кинокомпания СТВ и канал «Россия» приступили к съемкам нового сказочного блокбастера «Огниво». Киношники работают в Новгородской области, Карелии и Санкт-Петербурге. Это та же команда, что подарила зрителям киноадаптацию «Конька-Горбунка».

Картина расскажет о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван запросто может обвести любого вокруг пальца. Однажды, притворившись солдатом, он находит огниво, а оттуда вдруг появляется царевна Даша и просит о помощи. Значит, Ивану все-таки придется сражаться. И за царевну, и за правду, и за любовь.

В главных ролях: Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Сергей Марин. Режиссер — Александр Войтинский.

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