Появились первые кадры со съемок новой отечественной киносказки «Огниво»

Кинокомпания СТВ и канал «Россия» приступили к съемкам нового сказочного блокбастера «Огниво». Киношники работают в Новгородской области, Карелии и Санкт-Петербурге. Это та же команда, что подарила зрителям киноадаптацию «Конька-Горбунка».
Картина расскажет о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван запросто может обвести любого вокруг пальца. Однажды, притворившись солдатом, он находит огниво, а оттуда вдруг появляется царевна Даша и просит о помощи. Значит, Ивану все-таки придется сражаться. И за царевну, и за правду, и за любовь.
В главных ролях: Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Сергей Марин. Режиссер — Александр Войтинский.
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На съемках фильма «Огниво». Фото: кинокомпания СТВ
Сценарий написан по мотивам одноименной сказки Андерсена, но, по сути, создатели объединили на экране и персонажей многих русских сказок.
«По жанру это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царем Берендеем, слугой Балалаем, непокорным Иваном-себе-на-уме. А по стилю — абсолютно роскошный историзм — сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времен и близких культур», — говорит режиссер Александр Войтинский.
«В этом фильме будет много визуальных эффектов, созданных посредством компьютерной графики. Она окрасит путешествие героев — через невиданные дали высоко в горы, через преодоление сокрушительного шторма в подземное царство и через облака на воздушном шаре в небесный сад», — добавляет продюсер картины Александр Горохов.
Кстати, спецэффектами занимается студия CGF, работавшая над фильмами «Экипаж», «Время первых», «Движение вверх» и «Конек-Горбунок».