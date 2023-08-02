Стало известно, о чем будет фильм «Холоп-2»

Представлен тизер-трейлер новой комедии «Холоп-2». Ожидается, что премьера фильма состоится 1 января 2024 года. В центре сюжета — бывший мажор Гриша, который сильно изменился после шокового перевоспитания, показанного в первом фильме.

На отдыхе Гриша знакомится с избалованной москвичкой по имени Катя. На этот раз трудный путь на пути к исправлению предстоит пройти девушке: Катя внезапно просыпается в коровнике, затем следуют сцены ее конфликтов с сельчанами, которые в какой-то момент даже хотят сжечь ее на костре. Вместе с Милошем Биковичем, сыгравшим Гришу, в новом фильме зрители увидят Аглаю Тарасову, а режиссером стал Клим Шипенко.

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По материалам телеканала «360»