Корейский боевик «Криминальный город: Разборки в Пусане» и другие премьеры недели

«Криминальный город: Разборки в Пусане» (оригинальное название - Beomjoe dosi 3), 2023, Южная Корея, боевик.

Режиссер: Ли Сан-ен. В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк и др.

В российском прокате с 3 августа.

Если вам по душе азиатские боевики, но не желающий стареть Джеки Чан с его водевильным кунг-фу слегка поднадоел, присмотритесь к корейцу Ма Дон-соку. В Америке он называет себя Доном Ли, а зрителям всего мира этот похожий на Винни-Пуха крепыш известен как детектив Ма Сок-до (авторы явно недолго корпели над именем героя, просто слегка перекроив паспортные данные актера).

Вокруг этого колоритного мужчины строятся сюжеты южнокорейских комедийных боевиков из серии «Криминальный город», уже собравших в мировом прокате около $250 миллионов - достойный результат для сделанного не в Штатах кино. По сценарию Ма Сок-до - бывший боксер, именно поэтому его стиль ведения рукопашного боя отличается от того, что культивируют персонажи вышеупомянутого Джеки Чана: эффектным ударам пятками и ребрами ладоней кореец предпочитает хуки и апперкоты, причем настолько увесистые, что врагам бравого детектива хочется от души посочувствовать.

В новой, третьей по счету части «Криминального города» сочувствие понадобится представителям японской мафии, решившим наводнить Корею опасным синтетическим наркотиком «Хайпер». Также тревогу вызывает здоровье продажного полицейского Джу Санг-чу, пытающегося подмять торговлю «хайпером» под себя. Впрочем, на всех, кого Ма Сок-до отметелит за неполные два часа, нашего сострадания точно не хватит - слишком много всякой нечисти бродит по корейской столице.

Кстати, о столице: на протяжении трех фильмов Ма Сок-до действует на территории Сеула (в предыдущей серии, правда, герой ненадолго отъезжал во Вьетнам), поэтому совершенно непонятно, откуда в российском названии фильма взялся Пусан, второй по величине мегаполис Южной Кореи. Либо у наших прокатчиков плохо с географией, либо с совестью - в любом случае кое-кому явно стоит вправить мозги. Вот бы где пригодился маэстро Ма Дон-сок со своими хуками и апперкотами...

«10 дней без мамы в Куршевеле» (оригинальное название - 10 jours encore sans maman), 2023, Франция, комедия.