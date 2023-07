Боевик «Чужак» и другие премьеры недели

Режиссер: Коки Гидройч. В ролях: Мэттью Макналти, Эшлин Би и др.

В российском прокате с 27 июля.

Новый британский мюзикл примечателен тем, что к его созданию приложили руку участники популярного (и не только в прошлом) бойз-бенда Take That. На хитах этого английского коллектива выросло не одно поколение меломанов: самые возрастные фанаты группы еще помнят те времена, когда в Take That пел сам Робби Уильямс.