Боевик «Чужак» и другие премьеры недели

«Чужак» (оригинальное название - Farang), 2023, Франция, боевик.
- Режиссер: Ксавье Жанс. В ролях: Нассим Си Ахмед, Лорин Нунэ и др.
- В российском прокате с 27 июля.
Самир честно отсидел свой срок и так же честно решил начать новую жизнь, которая, как нетрудно догадаться, тоже должна быть честной. Но дружки-бандюганы настойчиво предлагают вернуться на кривую дорожку, и, пытаясь объяснить свое категорическое нежелание иметь дело с криминалом, Самир случайно убивает одного из бывших подельников. Выход один - бежать.
Недружелюбную Францию парень меняет на Таиланд, где у него все постепенно налаживается: появляется семья, работа, и не одна - помимо официального трудоустройства в фешенебельном отеле, Самир, еще с тюремных времен не понаслышке знакомый с различными единоборствами, участвует в боях без правил. Но темное прошлое, конечно же, бедолагу не отпустит и в один прекрасный день заставит забыть о мирной семейной жизни.
На первый взгляд абсолютно типовая история о пытающемся перезагрузить свою жизнь бывшем зеке готовит зрителям довольно забавный сюрприз - перевалив через экватор, неторопливая криминальная драма вдруг превращается в зубодробительный боевик в духе «Рейда» или «Поцелуя дракона». Мотивация героя вроде бы понятна (враги сожгли родную хату и т. д.), но слишком уж резко тихий французский экспат превращается в нечто среднее между Джейсоном Стэйтемом, Лиамом Нисоном и Джетом Ли.
Впрочем, толково снятый мордобой тоже имеет право на киносуществование. И даже если свернутые носы и разбитые головы эстетического удовольствия вам не доставляют, на битву Самира с превосходящими силами противника все же стоит посмотреть - хотя бы для того, чтобы почерпнуть массу полезной информации. Например, о том, как торчащую из руки после открытого перелома кость превратить в эффективное оружие.
«Хвостатые пришельцы» (оригинальное название - Space Pups), 2023, США, фантастика.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Джейсон Мерфи. В ролях: Майрон Донли, Криста Келли и др.
- В российском прокате с 27 июля.
Девочка увидела падающую звезду и загадала желание - познакомиться с новыми друзьями. А звездой оказался терпящий бедствие корабль с инопланетянами, которые, приземлившись, решили замаскироваться под собак, дабы не пугать обитателей чужой планеты своим странным видом. Осталось только пересечься с девочкой и исполнить ее желание.
«Лучшие дни» (оригинальное название - Greatest Days), 2023, Великобритания, мюзикл.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Коки Гидройч. В ролях: Мэттью Макналти, Эшлин Би и др.
- В российском прокате с 27 июля.
Новый британский мюзикл примечателен тем, что к его созданию приложили руку участники популярного (и не только в прошлом) бойз-бенда Take That. На хитах этого английского коллектива выросло не одно поколение меломанов: самые возрастные фанаты группы еще помнят те времена, когда в Take That пел сам Робби Уильямс.