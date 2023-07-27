Боевик «Чужак» и другие премьеры недели

«Чужак» (оригинальное название - Farang), 2023, Франция, боевик.

Режиссер: Ксавье Жанс. В ролях: Нассим Си Ахмед, Лорин Нунэ и др.

В российском прокате с 27 июля.

Самир честно отсидел свой срок и так же честно решил начать новую жизнь, которая, как нетрудно догадаться, тоже должна быть честной. Но дружки-бандюганы настойчиво предлагают вернуться на кривую дорожку, и, пытаясь объяснить свое категорическое нежелание иметь дело с криминалом, Самир случайно убивает одного из бывших подельников. Выход один - бежать.

Недружелюбную Францию парень меняет на Таиланд, где у него все постепенно налаживается: появляется семья, работа, и не одна - помимо официального трудоустройства в фешенебельном отеле, Самир, еще с тюремных времен не понаслышке знакомый с различными единоборствами, участвует в боях без правил. Но темное прошлое, конечно же, бедолагу не отпустит и в один прекрасный день заставит забыть о мирной семейной жизни.

На первый взгляд абсолютно типовая история о пытающемся перезагрузить свою жизнь бывшем зеке готовит зрителям довольно забавный сюрприз - перевалив через экватор, неторопливая криминальная драма вдруг превращается в зубодробительный боевик в духе «Рейда» или «Поцелуя дракона». Мотивация героя вроде бы понятна (враги сожгли родную хату и т. д.), но слишком уж резко тихий французский экспат превращается в нечто среднее между Джейсоном Стэйтемом, Лиамом Нисоном и Джетом Ли.

Впрочем, толково снятый мордобой тоже имеет право на киносуществование. И даже если свернутые носы и разбитые головы эстетического удовольствия вам не доставляют, на битву Самира с превосходящими силами противника все же стоит посмотреть - хотя бы для того, чтобы почерпнуть массу полезной информации. Например, о том, как торчащую из руки после открытого перелома кость превратить в эффективное оружие.

«Хвостатые пришельцы» (оригинальное название - Space Pups), 2023, США, фантастика.