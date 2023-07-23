«Последний богатырь. Наследие» — новые герои киносаги: подробности о сюжете раскрыл Виктор Хориняк

Поклонники с нетерпением ждут выхода на экран продолжения киносаги «Последний богатырь. Наследие». Тем более, что в проекте появятся новые персонажи. Подробностями о съемках поделился Виктор Хориняк, который сыграл роль богатыря Ивана, сына Ильи Муромца. Онлайн-кинотеатр START делится первыми фото с обновленными декорациями.
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По сюжету у Ивана (его играет Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
«Последний богатырь. Наследие». Фото: пресс-служба
«Последний богатырь. Наследие». Фото: пресс-служба
«Последний богатырь. Наследие». Фото: пресс-служба
«Последний богатырь. Наследие». Фото: пресс-служба
«Новые персонажи очень интересно и складно написаны. Они точно понравятся зрителям: они деятельные, всегда кого-то хотят спасти, кому-то помочь, им всегда что-то надо. Олег Чугунов и Эвелина Мазурина, с которыми у меня пока было наибольшее количество смен, — гениальные артисты, тонко чувствующие, с хорошей школой. Для нашей истории это свежие, интересные лица и ясные глаза», - заверил Виктор Хориняк.
Режиссером-постановщиком 8-серийной картины стал Антон Маслов.