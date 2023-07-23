«Последний богатырь. Наследие» — новые герои киносаги: подробности о сюжете раскрыл Виктор Хориняк

Поклонники с нетерпением ждут выхода на экран продолжения киносаги «Последний богатырь. Наследие». Тем более, что в проекте появятся новые персонажи. Подробностями о съемках поделился Виктор Хориняк, который сыграл роль богатыря Ивана, сына Ильи Муромца. Онлайн-кинотеатр START делится первыми фото с обновленными декорациями.

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По сюжету у Ивана (его играет Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.