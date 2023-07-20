«Жанна Дюбарри» и другие премьеры недели

«Жанна Дюбарри» (оригинальное название - Jeanne du Barry), 2023, Франция, драма

Режиссер: Майвенн. В ролях: Майвенн, Джонни Депп и др.

В российском прокате с 20 июля.

Восемнадцатый век для Франции стал во всех смыслах революционным - впрочем, собственно революция началась уже на закате столетия, а большая его часть была связана с правлением Людовика XV, отнюдь не склонного к эпохальным реформам. Но вольности Его Величество себе все же позволял - в частности, максимально возвысил любовницу, Жанну Дюбарри, что с учетом ее пролетарского происхождения стало событием неслыханным.

Да и само восхождение Жанны, проделавшей путь от деревенской девчушки до королевской зазнобы, стало чем-то фантастическим, особенно в реалиях того времени, когда классовое неравенство лежало в основе миропорядка.

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Биография Жанны, закончившей жизнь на гильотине, настолько кинематографична, что важнейшее из искусств не могло ее проигнорировать. Впервые она появилась на экране еще во времена немого кино, и вот очередное обращение к истории фаворитки - фильм сняла француженка Майвенн Ле Беско (или просто Майвенн): имея алжирские корни, она не постеснялась еще и сыграть Жанну, в облике которой не было ни одной арабской нотки.

Как ни странно, к восточной мадам Дюбарри привыкаешь быстро, и не только потому, что фильм, полный забавных бытовых деталей (чего стоит одна подготовка Жанны к первому соитию с королем), получился весьма крепким. Уже по ходу съемок было понятно, что главным здесь будет не Жанна, а Луи XV, чья роль досталась Джонни Деппу. Мало того что работа над фильмом шла в разгар его судебных разборок с бывшей женой, так еще и сама кандидатура Деппа вызвала вопросы: Людовик - американец?!

Да это скандал посерьезнее появления простолюдинки в Версале! Но Депп, впервые в жизни игравший на языке Бальзака, скептиков посрамил. Нам сложно будет оценить уровень его французского, однако порой актер справляется и без слов - в одной из самых ярких сцен Людовик устраивает нагоняй своей невестке Марии Антуанетте, не издавая при этом ни звука. Пожалуй, с такими талантами Его пиратское Величество не затерялся бы даже в немом кино.

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