Трагикомедия «Злые соседи» и другие премьеры недели

«Злые соседи» (оригинальное название - Angry Neighbors), 2022, США, комедия

Режиссер: Уоррен Брок. В ролях: Фрэнк Ланджелла, Бобби Каннавале и др.

В российском прокате с 13 июля.

Пожилой писатель Гарри Марш когда-то был знаменитым, но уже много лет ничего не пишет. Нынче у него другие проблемы - соседи. Гарри живет на острове, но это совсем не тот райский уголок, о котором мечтает каждый обыватель: расположен он не в Тихом океане, а посреди речушки, причем не настолько широкой, чтобы не слышать и не видеть того, что творится на берегу.

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А на берегу местный толстосум затеял возведение монументального особняка: мало того что вид из окна теперь испорчен, так еще и рабочие своим шумом старика литератора достают. Большую часть дня Гарри ругается со строителями, и лишь изредка в этой вялотекущей войне наступает перемирие: обеспечивает его местная красотка Кэти, любящая поплавать в речке нагишом - в эти минуты мужчины забывают о взаимных претензиях и глазеют на девушку, раскрыв рты.

Впрочем, и у Кэти помимо эксгибиционистских наклонностей есть агрессивные планы в отношении Гарри: она работает риелтором и хочет выкупить островок со всем содержимым для последующей перепродажи. Писатель чувствует: кругом враги, верить нельзя никому, разве что псу Гектору, с которым он постоянно разговаривает, а тот, как кажется Гарри, хозяину отвечает.

Заокеанские ленты о вздорных стариках, не желающих контактировать с внешним миром, но в итоге все-таки сбрасывающих панцирь и превращающихся в белых и пушистых дедушек, можно выделить в отдельный жанр - тут и «Мой ужасный сосед» с Томом Хэнксом, и «Гран Торино» с Клинтом Иствудом, и множество других лент. Поначалу и Гарри Марш кажется типичным представителем этой возрастной кинокатегории - по инерции ожидаешь, что кто-нибудь вот-вот растопит сердце седовласого мизантропа и фильм покатится по привычным рельсам.

Но колючий старикан в исполнении великолепного Фрэнка Ланджеллы упорно гнет свою линию и продолжает готовить удар по позициям противника. И пусть план Гарри обречен, ему все равно поневоле сопереживаешь - ведь иногда лучше с достоинством проиграть, чем пожертвовать принципами и превратиться в белого, пушистого и унылого дедулю.

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