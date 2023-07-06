Фантастический боевик «Гипнотик» и другие премьеры недели

«Гипнотик» (оригинальное название - Hypnotic), 2023, США, фантастика
- Режиссер: Роберт Родригес. В ролях: Бен Аффлек, Алисе Брага и др.
- В российском прокате с 5 июля.
Детектив Дэнни Рорк просиживает штаны в кабинете психолога, пытаясь справиться с последствиями исчезновения любимой дочери. Но, при всем уважении к отцовским страданиям, работу никто не отменял, поэтому Рорк мчится по срочному вызову - аноним сообщил о готовящемся ограблении банка.
Аноним, правда, не предупредил, что ограбление будет странным: некий человек просто войдет в банк и потребует от сотрудников полного повиновения, и те не станут спорить.
Более того, когда Рорк и его коллеги попробуют вмешаться, грабитель легко ускользнет и даже заставит полицейских стрелять друг в друга. Оказывается, незнакомец - гипнотизер, принимавший участие в секретных правительственных экспериментах, и в банке он искал не деньги, а депозитную ячейку, в которой находилась... фотография дочери детектива Рорка.
Перестающий что-либо понимать сыщик идет за разъяснениями к другому гипнотизеру, симпатичной брюнетке Диане Круз.
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Возможно, после просмотра у зрителей тоже возникнет желание обратиться к кому-нибудь за разъяснениями - например, к Кристоферу Нолану, чьи работы «Гипнотик» явно готов обскакать в плане витиеватости и многослойности.
Нолан всю жизнь снимает картины сложные, с двойным, а то и тройным дном, хотя даже ему не всегда удается без проблем удержать под режиссерским контролем им же самим придуманные монументальные сюжеты (вспомните «Начало» или «Довод»).
«Гипнотик» снял и написал Роберт Родригес, когда-то считавшийся главным соратником Квентина Тарантино, - и пусть с годами ажиотаж вокруг Роберта поутих, его лучшие ленты («От заката до рассвета», «Факультет») по-прежнему смотрятся свежо и актуально.
В отличие от «слишком умного» Нолана преимуществами Родригеса были простота (не та, что хуже воровства) и почти ковбойская лихость. Увы, на ковбоев в «Гипнотике» намекает разве что место действия (Техас), а о простоте в фильме, где герои ежеминутно погружают друг друга в гипнотический сон и добровольно стирают себе память, говорить и вовсе не приходится.
Кажется, что память отшибло и самому Родригесу: похоже, пора звонить старине Квентину - может, тот поможет приятелю вспомнить, как снимать нормальное кино.
«Чарли и фантастическая четверка» (оригинальное название - Heroes of the Golden Mask), 2023, Китай - США, анимационный
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Шон Патрик О’Рейли.
- В российском прокате с 5 июля.
Даже если речь идет о спасении китайского королевства, решить вопрос может только супергерой-американец - в данном случае не Железный человек и не Соколиный глаз, а трудный подросток Чарли, промышляющий мелким воровством на нью-йоркских улицах. Именно в нем нуждающиеся в защитнике мудрые китайцы разглядели героический потенциал и вежливо, но настойчиво позвали к себе.
«Приключения рыбок: Корабль сокровищ» (оригинальное название - Fishtales 2), 2017, США, анимационный
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Эван Трэмел.
- В российском прокате с 5 июля.
За неимением лучших вариантов в наши кинотеатры плывут малобюджетные заокеанские рыбки, которых в международные киноводы выпустили лет семь назад - тогда, впрочем, их практически никто не заметил. Не стало событием и продолжение мультика, сделанного на уровне второразрядного детского телеканала.