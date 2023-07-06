Фантастический боевик «Гипнотик» и другие премьеры недели

«Гипнотик» (оригинальное название - Hypnotic), 2023, США, фантастика

Режиссер: Роберт Родригес. В ролях: Бен Аффлек, Алисе Брага и др.

В российском прокате с 5 июля.

Детектив Дэнни Рорк просиживает штаны в кабинете психолога, пытаясь справиться с последствиями исчезновения любимой дочери. Но, при всем уважении к отцовским страданиям, работу никто не отменял, поэтому Рорк мчится по срочному вызову - аноним сообщил о готовящемся ограблении банка.

Аноним, правда, не предупредил, что ограбление будет странным: некий человек просто войдет в банк и потребует от сотрудников полного повиновения, и те не станут спорить.

Более того, когда Рорк и его коллеги попробуют вмешаться, грабитель легко ускользнет и даже заставит полицейских стрелять друг в друга. Оказывается, незнакомец - гипнотизер, принимавший участие в секретных правительственных экспериментах, и в банке он искал не деньги, а депозитную ячейку, в которой находилась... фотография дочери детектива Рорка.

Перестающий что-либо понимать сыщик идет за разъяснениями к другому гипнотизеру, симпатичной брюнетке Диане Круз.

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Возможно, после просмотра у зрителей тоже возникнет желание обратиться к кому-нибудь за разъяснениями - например, к Кристоферу Нолану, чьи работы «Гипнотик» явно готов обскакать в плане витиеватости и многослойности.

Нолан всю жизнь снимает картины сложные, с двойным, а то и тройным дном, хотя даже ему не всегда удается без проблем удержать под режиссерским контролем им же самим придуманные монументальные сюжеты (вспомните «Начало» или «Довод»).

«Гипнотик» снял и написал Роберт Родригес, когда-то считавшийся главным соратником Квентина Тарантино, - и пусть с годами ажиотаж вокруг Роберта поутих, его лучшие ленты («От заката до рассвета», «Факультет») по-прежнему смотрятся свежо и актуально.

В отличие от «слишком умного» Нолана преимуществами Родригеса были простота (не та, что хуже воровства) и почти ковбойская лихость. Увы, на ковбоев в «Гипнотике» намекает разве что место действия (Техас), а о простоте в фильме, где герои ежеминутно погружают друг друга в гипнотический сон и добровольно стирают себе память, говорить и вовсе не приходится.

Кажется, что память отшибло и самому Родригесу: похоже, пора звонить старине Квентину - может, тот поможет приятелю вспомнить, как снимать нормальное кино.

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