«Челюскин»: как Кирилл Кяро изменился до неузнаваемости для роли в сериале про спасение советского парохода

Поначалу все шло по плану. Мореплаватели шли по маршруту, на борту были хорошие запасы еды, горючего и даже скота (для обеспечения экипажа свежим мясом). Вместе со взрослыми плыли и дети, в том числе новорожденные - в семье геодезиста Васильева родилась дочь Карина! И все же летом 1933 года в корпусе «Челюскина» образовалась пробоина.

Дыру залатали, дурной знак в неспокойном Карском море за символический намек никто не принял, экспедиция продолжилась. Однако у острова Диомида, не доходя до Владивостока, лед начал движение в обратную сторону и зажал теплоход.

Поврежденное судно вынесло в Чукотское море, корабль буквально вмерз в льдину и дрейфовал в ней - все понимали, что льды в любой момент могут начать двигаться и раздавят судно. Так и вышло. На фото - Глеб Калюжный и Стася Милославская, сыгравшие в сериале.