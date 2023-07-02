«Челюскин»: как Кирилл Кяро изменился до неузнаваемости для роли в сериале про спасение советского парохода

Одним из таких стал сериал Федора Бондарчука «Челюскин. Первые», посвященный уникальной истории советского парохода, сначала застрявшего, а затем раздавленного льдами в ходе экспедиции по Северному морскому пути, имея на борту более 100 человек (детей в том числе), скот и горючие материалы. «Телепрограмма» проводит краткий экскурс в удивительный жизненный сценарий и заодно - новый сериал.
Фото: википедия
Знаменитый советский пароход назвали в честь одного из главных русских первопроходцев XVIII века, штурмана Семена Ивановича Челюскина. Покорявшего Север офицера русской армии называли «Колумбом Арктики». Помимо обучения гардемаринов на Балтике и участия в экспедициях Беринга, он открыл самые северные рубежи Евразии (Восточный Северный мыс, ставший впоследствии мысом Челюскин) в совершенно невыносимых для существования и исследований условиях.
Фото: Global Look Press
Ледокольный пароход длиной под 100 метров и водоизмещением 7,5 тыс. тонн построили в Дании в 1933 году по заказу Советского Союза. После доставки в Ленинград судно решили назвать «Лена», но потом переименовали в «Челюскин», чтобы отправить в крупную экспедицию - из Мурманска во Владивосток за одну навигацию для проверки схемы доставки грузов по трассе Северного морского пути.
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Фото: Википедия
Уникальную арктическую экспедицию «Челюскина» разработал и возглавил советский географ, математик, инженер и покоритель Арктики Отто Шмидт (легендарная Большая советская энциклопедия - тоже его идея) - героя сыграл Кирилл Кяро, которому в гриме пришлось измениться до неузнаваемости. Светловолосый эстонец стал похож на сурового сибиряка или Робинзона Крузо.
Фото: Википедия
Вместе со Шмидтом руководил ледовым походом капитан дальнего плавания Владимир Воронин: опытный спец осмотрел «Челюскин» и предрек ему катастрофу, отказавшись выходить на нем в беспощадные северные воды. Дескать, пароход не выдержит натиска льдов. Ему обещали, что в Мурманске корпус судна укрепят. Как показало время, Воронин был прав - ничем хорошим экспедиция не закончилась. Этого персонажа сыграл Дмитрий Куличков.
Фото: Александра Конычева
Поначалу все шло по плану. Мореплаватели шли по маршруту, на борту были хорошие запасы еды, горючего и даже скота (для обеспечения экипажа свежим мясом). Вместе со взрослыми плыли и дети, в том числе новорожденные - в семье геодезиста Васильева родилась дочь Карина! И все же летом 1933 года в корпусе «Челюскина» образовалась пробоина.
Дыру залатали, дурной знак в неспокойном Карском море за символический намек никто не принял, экспедиция продолжилась. Однако у острова Диомида, не доходя до Владивостока, лед начал движение в обратную сторону и зажал теплоход.
Поврежденное судно вынесло в Чукотское море, корабль буквально вмерз в льдину и дрейфовал в ней - все понимали, что льды в любой момент могут начать двигаться и раздавят судно. Так и вышло. На фото - Глеб Калюжный и Стася Милославская, сыгравшие в сериале.
Фото: Александра Конычева
Экипаж начал готовиться к эвакуации. Для этого на льдину бухты Провидения прислали военные самолеты, которые должны были спасти (пересадить на лед с тонущего корабля) всех: 53 членов экипажа, 29 участников экспедиции, 18 зимовщиков острова Врангеля, 12 строителей с горючим и материалами, а еще скотину.
Фото: Global Look Press
13 февраля 1934 года «Челюскин» ушел ко дну. Шмидт и Воронин высадились на льдину последними. Спасти удалось практически всех: только замешкавшийся на палубе завхоз Борис Могилевич был раздавлен бочкой. На льдине под открытым небом челюскинцы выживали полгода. При этом лагерь дрейфовал. За судьбой команды следил весь мир.
Только весной 1934 года военный летчик Анатолий Ляпидевский (он же перевозил участников экспедиции с тонущего парохода) с экипажем в пургу и мороз вылетел искать лагерь. И обнаружил его с 29-й (!) попытки. Ляпидевский и другие летчики начали эвакуировать челюскинцев на Чукотку. Оттуда людей переправили на Камчатку, а затем - во Владивосток, Хабаровск и Москву.
Фото: РИА Новости
Летом 1934 года спасшихся челюскинцев и героически проявивших себя летчиков чествовали на Красной площади в Москве и в центре Ленинграда. Их встречали как идолов СССР, а прямо у Казанского собора разбили импровизированный «лагерь» - макет того самого, в котором спаслись на севере все пассажиры затонувшего «Челюскина».
P. S. Новый сериал о судьбе легендарного парохода включает шесть серий и выйдет в 2024 году на платформе Wink.