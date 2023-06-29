Фантастический триллер «Больше, чем люди» и другие премьеры недели

«Больше, чем люди» (оригинальное название - Simulant), 2022, Канада, фантастика

Режиссер: Эйприл Маллен. В ролях: Сэм Уортингтон, Джордана Брюстер и др.

В российском прокате с 29 июня.

Буквально пару недель назад мы отмечали предприимчивость прокатчиков, решивших в связи с ажиотажем вокруг второго «Аватара» скормить публике несколько фильмов с участием Сэма Уортингтона - недорогих и доступных даже в условиях объявленного нам Голливудом бойкота. Первым в этом списке была криминальная драма «Кровь за кровь», и вот подоспел лот номер два, на сей раз - фантастический триллер.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Фанатам «Аватара» подобный вариант явно будет интереснее, да и качество фильма на сей раз чуть повыше. Дело здесь, конечно, не в присутствии на экране знакомой по бесконечным «Форсажам» Джорданы Брюстер, играющей в «скоростной» франшизе сестру героя Вина Дизеля.

При всем уважении к Джордане, ни она, ни Дизель, ни другие штатные «форсажники» не способны своим присутствием повысить художественную ценность кинопроизведения (то, насколько убого выглядит очередной, уже 10-й «Форсаж», сей факт подтверждает - может, и хорошо, что до нашего проката эта муть не доехала).

Впрочем, Уортингтона главным достоинством картины тоже не назовешь: Сэм, исполняющий роль спецагента, который в недалеком будущем отлавливает вышедших из подчинения андроидов, выглядит в этом образе бледной копией персонажа Харрисона Форда из «Бегущего по лезвию».

Да и вообще сюжет ленты, в сотый раз эксплуатирующей тему искусственного интеллекта, слишком умного для того, чтобы безропотно служить глупым людишкам, точно не возьмет приз за оригинальность.

Скорее можно порассуждать о награде за смелость - надо обладать стальными нервами, чтобы заново пересказать, казалось бы, давно всем известную историю, и при этом попытаться (в целом небезуспешно) оформить этот пересказ так, чтобы он не казался бородатым анекдотом.

И, разумеется, важно позаботиться о жирной точке, то есть об эффектном финале, обычно помогающем забыть о всех недостатках, замеченных на пути к развязке, - например, о звезде «Аватара», пытающейся «косить» под Харрисона Форда.

«(Не)идеальные роботы» (оригинальное название - Robots), 2023, США, комедия