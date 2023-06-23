Не Гоша и не Гога: какой актер должен был сыграть в «Москва слезам не верит» вместо Баталова

Советский фильм «Москва слезам не верит» можно смотреть бесконечно. Однако не все знают, что на самом деле роль Гоши (он же Гога, он же Георгий Иванович) должен был сыграть не Алексей Баталов!
Режиссер Владимир Меньшов изначально мечтал, чтобы эту роль сыграл секс-символ того времени Вячеслав Тихонов. Однако в те времена кандидатуры актеров нужно было утверждать с членами худсовета, а им этот вариант не понравился.
Вячеслав Тихонов в фильме «Война и мир»
Меньшов предложил другие кандидатуры, но и их отмели. Есть информация, что режиссер собирался уже сам исполнить несчастную роль Гоши, но увидел фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым в главной роли и обалдел.
Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит»
Меньшов тут же связался с артистом и пригласил его на пробы. Тот не заставил себя долго ждать. В итоге Алексей Баталов прославился на весь мир. До сих пор его помнят по роли именно в этом фильме.
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