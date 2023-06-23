Не Гоша и не Гога: какой актер должен был сыграть в «Москва слезам не верит» вместо Баталова

Советский фильм «Москва слезам не верит» можно смотреть бесконечно. Однако не все знают, что на самом деле роль Гоши (он же Гога, он же Георгий Иванович) должен был сыграть не Алексей Баталов!

Режиссер Владимир Меньшов изначально мечтал, чтобы эту роль сыграл секс-символ того времени Вячеслав Тихонов. Однако в те времена кандидатуры актеров нужно было утверждать с членами худсовета, а им этот вариант не понравился.