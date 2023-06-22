А вы и не замечали: забавные «пасхалки» в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Леонид Гайдай любил использовать в своих картинах то, что сегодня называют «пасхалками» — намеки и отсылки. Киноманы нашли такое послание в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Точнее, в одной из новелл, входящей в фильм, — «Наваждение».

Вспомните момент, когда в кадре оказывается дверь библиотеки, из которой через пару секунд выходит Шурик. На двери висит расписание. На него никто не обращает внимания, а зря: часы работы библиотеки, если верить расписанию, — с 3 часов ночи!