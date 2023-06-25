Сравниваем свежую экранизацию повести «Вам и не снилось...» с одноименным советским фильмом

Так пронзительно и тонко трепет подростковой любви в советском кино никто не показывал. Не зря картину с радостью приняли даже в США, а в СССР только в год премьеры ее посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Тогда образы влюбленных друг в друга девятиклассников Ромы и Кати, повторяющих судьбу Ромео и Джульетты, и суровых (а порой и жестоких) взрослых блестяще воплотила целая плеяда советских звезд.

Теперь пришло время современных артистов представить собственный вариант прочтения литературного первоисточника. Фильм «Вера» по все тому же произведению Галины Щербаковой сняла Ирина Волкова. И как только первые кадры со съемочной площадки были обнародованы, нам захотелось сравнить героев старого и нового фильмов.

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Рома Лавочкин