Сравниваем свежую экранизацию повести «Вам и не снилось...» с одноименным советским фильмом

Так пронзительно и тонко трепет подростковой любви в советском кино никто не показывал. Не зря картину с радостью приняли даже в США, а в СССР только в год премьеры ее посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Тогда образы влюбленных друг в друга девятиклассников Ромы и Кати, повторяющих судьбу Ромео и Джульетты, и суровых (а порой и жестоких) взрослых блестяще воплотила целая плеяда советских звезд.
Теперь пришло время современных артистов представить собственный вариант прочтения литературного первоисточника. Фильм «Вера» по все тому же произведению Галины Щербаковой сняла Ирина Волкова. И как только первые кадры со съемочной площадки были обнародованы, нам захотелось сравнить героев старого и нового фильмов.
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Рома Лавочкин
Никита Михайловский. Фото: кадр из фильма, Тимофей Тимков. Фото: Киностудия Максима Горького
Ромка так сильно влюбляется в Юльку, что его мама всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки. Пара ведет переписку, и даже эти эпистолярные отношения лишь усиливают чувства. В разлуке мир для них превращается из цветного в черно-белый.
Сыгравший юношу в советской картине Никита Михайловский ушел из жизни всего в 27 лет (актера погубил лейкоз). В «Вере» роль Ромы исполнил молодой Тимофей Тимков, внешне вполне соответствующий своему герою.
Катя/Юля
Татьяна Аксюта. Фото: кадр из фильма, Полина Меркурьева. Фото: Киностудия Максима Горького
В повести, изначально опубликованной под названием «Роман и Юлька», девушку, в которую влюбился школьный пацан Рома Лавочкин, звали, как нетрудно догадаться, Юлей. В советской картине она стала Катей, сыграла наивную и чистую девушку Татьяна Аксюта.
В новой экранизации роль отдали Полине Меркурьевой, и надо признать, что в этом образе дебютантка смотрится настолько же целомудренно, как предшественница. Правда, имя теперь у героини «правильное» - Юля.
Вера Васильевна (мама Ромы)
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: кадр из фильма, Виктория Толстоганова. Фото: Киностудия Максима Горького
В новой картине акцент будет смещен на маму Ромы - Веру (потому и название у фильма такое), которую сыграла Виктория Толстоганова. По сюжету Вера Васильевна живет исключительно проблемами вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромы.
Так продолжается до тех пор, пока на горизонте не появляется девушка Юля. Парню просто сносит голову: «Они назначали свидания в детском отделе универсама, у бассейна. Люди становились природой, и совершенно не имело значения их человеческое количество...»
Людмила Сергеевна (мама Кати/Юли)
Ирина Мирошниченко. Фото: кадр из фильма, Ольга Сутулова. Фото: Киностудия Максима Горького
Эффектная мама Юли, сорокалетняя женщина, второй раз вышедшая замуж, когда-то еще в юности крутила роман с отцом Ромы, Костей Лавочкиным. Неудивительно, что эта история не дает покоя нынешней супруге Кости Вере Васильевне... Образ, воплощенный в советской картине Ириной Мирошниченко, на этот раз достался Ольге Сутуловой.
Константин Лавочкин (отец Ромы)
Альберт Филозов. Фото: кадр из фильма, Алексей Розин. Фото: Киностудия Максима Горького
Шуры-муры в повести не только у детей, но и у взрослых! Бывший одноклассник Людмилы Сергеевны - давно уже не Костя, а Константин Лавочкин - до сих пор влюблен в замужнюю даму. И вот тут создатели современной адаптации заметно отошли от советской версии, изменив внешность героя: да, Алексей Розин тоже смотрится затюканным ботаником, но совсем не таким, как интеллигентный Альберт Филозов.
Бабушка Ромы
Елена Соловей. Фото: кадр из фильма, Евгения Громова. Фото: Киностудия Максима Горького
Легенда советского кино и театра, народная артистка СССР, добрейшая Татьяна Пельтцер в старом фильме сыграла редкую сволочь: запрещает почтальону приносить письма от Кати, симулирует инсульт, пьет и курит при детях. В новой ленте Ольга Лапшина показывает примерно то же самое: уже одно выражение лица бабули отбивает желание не только любить, но и жить.
Татьяна Николаевна (учительница литературы, классный руководитель влюбленных)
Татьяна Пельтцер. Фото: кадр из фильма, Ольга Лапшина. Фото: Киностудия Максима Горького
Выступающая на стороне юной пары педагог пытается помогать ребятам. Учительница даже пыталась противостоять переводу Ромы в другую школу, но не вышло. В «Вам и не снилось...» героиню сыграла Елена Соловей, в «Вере» - Евгения Громова.