Отступать некуда, позади прошлое: как снимали фильм «Блиндаж»

Озеро, сосны, птицы какие-то пытаются петь. Но в целом тишина. Через пыль проселочной дороги, подпрыгивая на ухабах, можно добраться до очередного оврага, где стоят вагончики киношников. Окровавленная гимнастерка, следы от танковых гусениц и оружие в руках ассистентов... Верный знак - снимают про войну.
Заповедные места нашли под Псковом (больше ста километров от города). Именно здесь идет работа на фильмом «Блиндаж» (на экранах он появится в 2024 году). По сюжету в наши дни два друга - немец и русский - оказываются на местах боев Второй мировой. Немец - копатель, коллекционер, ищет военные артефакты, ордена и оружие. Бизнес у него такой.
Наш - врач скорой помощи, но тоже склонный к приключениям. В заброшенном блиндаже они вдруг попадают в «воронку времени» и переносятся в 1941 год. Да еще и на пятачок, который немецкие танки пытаются захватить, а наши - отстоять. А фамилии советских солдат, к которым попадают наши современники, им уже встречались утром того же дня. На скромном памятнике павшим смертью храбрых…
Даниэль Литтау - немецкий актер с русскими корнями. Он уверен, что этот фильм обязательно нужно показать в Берлине. Фото: пресс-служба фильма «Блиндаж»
- Будут ли нас сравнивать с фильмом «Мы из будущего»? - улыбается режиссер-постановщик Марк Горобец. - Послушайте, ну сколько существует историй о любви, о мести? И о перемещении во времени тоже. Это сюжетный ход, прием, а фильм у нас совершенно другой.
Проект создается с невероятной дотошностью. Художник по костюмам любовно развешивает форму героев по веткам. В большинстве современных картин наши (да и не наши) бойцы одеты с иголочки, во все новехонькое, что, конечно, позабавило бы фронтовиков. В «Блиндаже» форма живая, выцветшая, вытершаяся, с заплатами. Окопы сделаны «по финскому образцу», предполагается, что это старые укрепления времен Финской войны, наши еще не успели свои выкопать. На делянке в лесу стоят противотанковые ежи, напротив - легкие немецкие окопы.
Герой Александра Метелкина был врачом скорой, а оказался на поле боя. Фото: пресс-служба фильма «Блиндаж»
Фашисты собирались только наступать, поэтому их укрепления скорее временные. Режиссер рассказывает про то, как специально меняли и рассчитывали форму окопов, чтобы камера могла снимать правильные планы. Танки пригнали сюда за сотни километров, потом увезли обратно. Дороги в лесу аккуратно, по согласованию с властями, насыпали специально. Внимание к деталям вызывает уважение.
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«За Отечество»
- Для меня важно, что это история про дружбу, - говорит Даниэль Литтау, сыгравший немецкого любителя военных раскопок. Даниэль родился в Германии, он настоящий немец, болеет за «Баварию» и даже называет ее правильно, «Байерн» (так знаменитый футбольный клуб именуется в оригинале). Но его мама и папа родились в СССР, в среднеазиатских республиках, они русские и передали сыну любовь к нашей стране и прекрасное (пусть и с акцентом) знание языка. Литтау уже состоявшийся актер, у него есть даже роль в Голливуде, в фильме «Охотники за сокровищами».
Под Псковом Даниэлю нравится, а его патриотическим воспитанием (в Германии человек жил! Наверняка есть пробелы) путем посещений бани и тостов «За Отечество» занимается Александр Метелкин («Крылья над Берлином», «Однажды в пустыне», «Союз спасения»), исполнивший вторую главную роль. Ребята сдружились и друг о друге говорят с восторгом.
В главной женской роли снялась Вероника Мохирева («Топи», «Стая», «Пассажиры») - она сыграла медсестру из 1941-го.
Вероника Мохирева сыграла роль медсестры. Фото: пресс-служба фильма «Блиндаж»
Авторы фильма сделали все для воссоздания времени, а природа им в этом помогла. Фантастическое предположение о том, что можно очутиться в прошлом, неожиданно подтверждает несущаяся с озера песня «Белые розы».
Администратор на квадроцикле тут же отправляется к отдыхающим, чтобы попросить сделать потише. И без того все времена смешались, не до Юры Шатунова…
Художники по костюмам бережно восстанавливают ушедшее время. Фото: Павел Садков