Отступать некуда, позади прошлое: как снимали фильм «Блиндаж»

Озеро, сосны, птицы какие-то пытаются петь. Но в целом тишина. Через пыль проселочной дороги, подпрыгивая на ухабах, можно добраться до очередного оврага, где стоят вагончики киношников. Окровавленная гимнастерка, следы от танковых гусениц и оружие в руках ассистентов... Верный знак - снимают про войну.

Заповедные места нашли под Псковом (больше ста километров от города). Именно здесь идет работа на фильмом «Блиндаж» (на экранах он появится в 2024 году). По сюжету в наши дни два друга - немец и русский - оказываются на местах боев Второй мировой. Немец - копатель, коллекционер, ищет военные артефакты, ордена и оружие. Бизнес у него такой.

Наш - врач скорой помощи, но тоже склонный к приключениям. В заброшенном блиндаже они вдруг попадают в «воронку времени» и переносятся в 1941 год. Да еще и на пятачок, который немецкие танки пытаются захватить, а наши - отстоять. А фамилии советских солдат, к которым попадают наши современники, им уже встречались утром того же дня. На скромном памятнике павшим смертью храбрых…