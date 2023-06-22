Приключенческая лента «Сокровища Тома Сойера» и другие премьеры недели

«Сокровища Тома Сойера» (оригинальное название - The Quest for Tom Sawyer's Gold), 2022, США, приключения

Режиссер: Кирк Харрис. В ролях: Джои Лорен Эдамс, Патрик Малдун и др.

В российском прокате с 22 июня.

Страшный айсберг под названием «Быт» способен, по мнению Маяковского, разнести в щепки любовную лодку, однако великий поэт не учел, что пострадать при таком лобовом ударе могут не только романтические отношения.

Злодей Быт готов уничтожить еще и дух авантюризма - так, например, случилось с Агатой Армстронг, считавшейся кем-то вроде Индианы Джонса в юбке. Агата с детства карабкалась по горам, бороздила моря-океаны, ползала по старинным замкам и подземельям - в общем, была девушкой отважной и отчасти даже безрассудной.

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Но рождение сына и статус матери-одиночки, обретенный благодаря оказавшемуся эгоистом отцу ребенка, перевернул все с ног на голову: Агата стремительно превратилась из Лары Крофт в унылую домохозяйку, живущую исключительно заботами о наследнике.

А тот, кстати, и не думает облегчать маме жизнь: гены гонят парня на поиск приключений - вместе с друзьями он намерен добраться до сокровищ, которые когда-то нашел Том Сойер. Якобы клад Тома абсолютно реален, Марк Твен его не выдумал, и тянет он в переводе на современные деньги аж на два с лишним миллиона долларов.

Все вышеописанное, по идее, должно гарантировать публике яркое зрелище, годящееся, что немаловажно, и для семейного просмотра. Однако удивить авторы этой неуклюже сваренной кинокаши смогут разве что совсем юных зрителей, которых, возможно, впечатлят невесть откуда взявшиеся здесь говорящие кошки и крокодилы.

Марку Твену, помнится, для создания увлекательного произведения не нужны были болтающие с людьми рептилии, но тех, кто решил слегка попаразитировать на его творческом наследии, даже языкастые крокодилы не спасают. Полуторачасовая картина кажется бесконечной, а ее скучных и плоских героев, видимо, готовы уделать одной левой не только Том Сойер и Гек Финн, но и Петров с Васечкиным.

«Он - это пуля» (оригинальное название - God Is a Bullet), 2023, США, боевик