Драма «Кровь за кровь» и другие премьеры недели

«Кровь за кровь» (оригинальное название - Transfusion), 2023, Австралия, драма

Режиссер: Мэтью Нэйбл. В ролях: Сэм Уортингтон, Фиби Тонкин и др.

В российском прокате с 15 июня.

О том, что Сэм Уортингтон - неплохой и даже звездный актер, принято вспоминать лишь в связи с выходом очередного «Аватара», то есть вниманием публики 46-летний австралиец, мягко говоря, не избалован. За те годы, что разделили премьеры первой и второй части саги Джеймса Кэмерона, о Сэме вспоминали разве что в связи с относительным успехом фэнтези-боевика «Битва титанов» (и последующим провалом его сиквела).

Но сейчас, после выхода продолжения «Аватара», случился и новый всплеск (именно так, с учетом того, что Кэмерон назвал свою картину «Путь воды») интереса к артисту. Прокатчики нырнули поглубже, выловили совсем уж скромные картины Уортингтона и отправили их в кинотеатры, постаравшись упаковать поэффектнее.

Так случилось и с фильмом «Переливание», который в России обозвали триллером (а где-то даже боевиком) и снабдили «крутым» названием «Кровь за кровь».

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Формально нас не обманывают - речь здесь действительно идет о крови, и Уортингтон, играющий бывшего спецназовца, много и метко стреляет. Впрочем, жанровая основа этой неторопливой, как и вся австралийская жизнь, ленты - семейная драма.

Жена и сын главного героя попадают в автокатастрофу, обоих можно спасти, но есть проблема - и у мальчика, и у женщины редкая группа крови, им срочно требуется переливание, но донорских запасов хватит лишь для одного из пострадавших.

Отцу и мужу предстоит сделать выбор, кого оставить в живых, - он выбирает мальчика и, естественно, потом долгие годы не может себя за это простить, испытывая к сыну и любовь, и ненависть одновременно. Ну а мальчик, чувствуя бушующие в папиной душе противоречия, становится проблемным подростком, усугубляя сложные отношения с родителем.

Впрочем, когда проблемы оказываются слишком серьезными, экс-спецназовец без тени сомнения берет в руки оружие, чтобы решить все вопросы. Зрителям тоже придется ответить на важный вопрос - хватило ли харизмы Уортингтона на то, чтобы оживить этот не самый увлекательный фильм, или без срочного переливания тут никак не обойтись.

«В ожидании Дали» (оригинальное название - Esperando a Dali), 2023, Испания, комедия