Драма «Кровь за кровь» и другие премьеры недели

«Кровь за кровь» (оригинальное название - Transfusion), 2023, Австралия, драма
- Режиссер: Мэтью Нэйбл. В ролях: Сэм Уортингтон, Фиби Тонкин и др.
- В российском прокате с 15 июня.
О том, что Сэм Уортингтон - неплохой и даже звездный актер, принято вспоминать лишь в связи с выходом очередного «Аватара», то есть вниманием публики 46-летний австралиец, мягко говоря, не избалован. За те годы, что разделили премьеры первой и второй части саги Джеймса Кэмерона, о Сэме вспоминали разве что в связи с относительным успехом фэнтези-боевика «Битва титанов» (и последующим провалом его сиквела).
Но сейчас, после выхода продолжения «Аватара», случился и новый всплеск (именно так, с учетом того, что Кэмерон назвал свою картину «Путь воды») интереса к артисту. Прокатчики нырнули поглубже, выловили совсем уж скромные картины Уортингтона и отправили их в кинотеатры, постаравшись упаковать поэффектнее.
Так случилось и с фильмом «Переливание», который в России обозвали триллером (а где-то даже боевиком) и снабдили «крутым» названием «Кровь за кровь».
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Формально нас не обманывают - речь здесь действительно идет о крови, и Уортингтон, играющий бывшего спецназовца, много и метко стреляет. Впрочем, жанровая основа этой неторопливой, как и вся австралийская жизнь, ленты - семейная драма.
Жена и сын главного героя попадают в автокатастрофу, обоих можно спасти, но есть проблема - и у мальчика, и у женщины редкая группа крови, им срочно требуется переливание, но донорских запасов хватит лишь для одного из пострадавших.
Отцу и мужу предстоит сделать выбор, кого оставить в живых, - он выбирает мальчика и, естественно, потом долгие годы не может себя за это простить, испытывая к сыну и любовь, и ненависть одновременно. Ну а мальчик, чувствуя бушующие в папиной душе противоречия, становится проблемным подростком, усугубляя сложные отношения с родителем.
Впрочем, когда проблемы оказываются слишком серьезными, экс-спецназовец без тени сомнения берет в руки оружие, чтобы решить все вопросы. Зрителям тоже придется ответить на важный вопрос - хватило ли харизмы Уортингтона на то, чтобы оживить этот не самый увлекательный фильм, или без срочного переливания тут никак не обойтись.
«В ожидании Дали» (оригинальное название - Esperando a Dali), 2023, Испания, комедия
Фото: кадр из фильма «В ожидании Дали»
- Режиссер: Давид Пужоль. В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге и др.
- В российском прокате с 15 июня.
В 2023-м поклонники Сальвадора Дали вроде бы не отмечают ни одного связанного с их кумиром юбилея, однако публике предлагается уже второй фильм, вдохновленный великим живописцем.
После недавней биографической ленты с Беном Кингсли в главной роли нас ждет испанская комедия о братьях, открывших ресторан неподалеку от резиденции художника в надежде на то, что гений однажды почтит их своим визитом.
«Актриса» (оригинальное название - Comme une actrice), 2022, Франция, драма
Фото: кадр из фильма «Актриса»
- Режиссер: Себастьен Байли. В ролях: Жюли Гайе, Бенжамин Биолэй и др.
- В российском прокате с 15 июня.
Анна - прекрасная актриса, но ее таланта не хватает на то, чтобы изобразить женщину, которую мужчина может внезапно возжелать после многолетних отношений. И когда муж Анну бросает, та понимает, что вернуть любимого поможет только магия. И обращается к знахарке, обещающей вновь сделать ее молодой и красивой...