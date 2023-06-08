Мюзикл «Рождение легенд» и другие премьеры недели

«Рождение легенд» (оригинальное название - Spinning Gold), 2023, США, мюзикл

Режиссер: Тимоти Скотт Богарт. В ролях:

Джереми Джордан, Джейсон Айзекс и др.

В российском прокате с 8 июня.

Говорят, история повторяется, но в случае с виниловыми пластинками настоящее не является зеркальным отражением прошлого. Нынче винил - атрибут стиля, в какой-то степени даже предмет роскоши. Пластинки стоят немалых денег, их покупкой принято гордиться, хвастаться в соцсетях, подтверждая тем самым наличие вкуса и принадлежность к продвинутым слоям населения.

В 70-е все было гораздо проще: да, винил тоже ценился, но стоил существенно дешевле и, главное, использовался не для выпендрежа, а для прослушивания музыки, то есть по прямому назначению.

Именно проданные виниловые пластинки (а позже и компакт-диски) становились главной единицей измерения успеха того или иного артиста. И именно этим - продажей пластинок - зарабатывает на жизнь Нил Богарт, владелец небольшого рекорд-лейбла Casablanca, пытающегося конкурировать с так называемыми мейджорами и продвигать талантливых артистов.

С Нилом зрители встречаются в середине 70-х, когда он пробует раскрутить Донну Саммер, Джорджио Мородера и «Кисс» - артистов, давно уже прописавшихся в когорте классиков, но в то время мало кому знакомых и понятных.

На протяжении долгих лет Богарт, свято верящий в потенциал своих музыкантов, будет колдовать над формулой успеха и, конечно же, в конце концов ее разгадает. И сделает мировыми знаменитостями всех своих клиентов, как вышеперечисленных, так и многих других, чьи диски будут продаваться миллионными тиражами и приносить огромные деньги (не случайно в оригинале картина называется «Крутящееся золото»).

Любой меломан со стажем, которому «Рождение легенд» обеспечит ностальгический экскурс в прошлое, наверняка потребует дать фильму все возможные «Оскары» и «Пальмовые ветви», но будет, пожалуй, не совсем прав - эту довольно неровную и затянутую картину вряд ли можно назвать шедевром.

Оправдывает шероховатости повествования имя авторов - ими стали сыновья Нила Богарта Тимоти (режиссер, сценарист, продюсер) и Эван (композитор). Делая кино об отце (увы, покойном), сложно, да и, наверное, не очень-то нужно сохранять творческую невозмутимость.

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