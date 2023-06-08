Мюзикл «Рождение легенд» и другие премьеры недели

«Рождение легенд» (оригинальное название - Spinning Gold), 2023, США, мюзикл
- Режиссер: Тимоти Скотт Богарт. В ролях:
- Джереми Джордан, Джейсон Айзекс и др.
- В российском прокате с 8 июня.
Говорят, история повторяется, но в случае с виниловыми пластинками настоящее не является зеркальным отражением прошлого. Нынче винил - атрибут стиля, в какой-то степени даже предмет роскоши. Пластинки стоят немалых денег, их покупкой принято гордиться, хвастаться в соцсетях, подтверждая тем самым наличие вкуса и принадлежность к продвинутым слоям населения.
В 70-е все было гораздо проще: да, винил тоже ценился, но стоил существенно дешевле и, главное, использовался не для выпендрежа, а для прослушивания музыки, то есть по прямому назначению.
Именно проданные виниловые пластинки (а позже и компакт-диски) становились главной единицей измерения успеха того или иного артиста. И именно этим - продажей пластинок - зарабатывает на жизнь Нил Богарт, владелец небольшого рекорд-лейбла Casablanca, пытающегося конкурировать с так называемыми мейджорами и продвигать талантливых артистов.
С Нилом зрители встречаются в середине 70-х, когда он пробует раскрутить Донну Саммер, Джорджио Мородера и «Кисс» - артистов, давно уже прописавшихся в когорте классиков, но в то время мало кому знакомых и понятных.
На протяжении долгих лет Богарт, свято верящий в потенциал своих музыкантов, будет колдовать над формулой успеха и, конечно же, в конце концов ее разгадает. И сделает мировыми знаменитостями всех своих клиентов, как вышеперечисленных, так и многих других, чьи диски будут продаваться миллионными тиражами и приносить огромные деньги (не случайно в оригинале картина называется «Крутящееся золото»).
Любой меломан со стажем, которому «Рождение легенд» обеспечит ностальгический экскурс в прошлое, наверняка потребует дать фильму все возможные «Оскары» и «Пальмовые ветви», но будет, пожалуй, не совсем прав - эту довольно неровную и затянутую картину вряд ли можно назвать шедевром.
Оправдывает шероховатости повествования имя авторов - ими стали сыновья Нила Богарта Тимоти (режиссер, сценарист, продюсер) и Эван (композитор). Делая кино об отце (увы, покойном), сложно, да и, наверное, не очень-то нужно сохранять творческую невозмутимость.
«Стоп-слово» (оригинальное название - Sanctuary), 2022, США, комедия
Фото: кадр из фильма «Стоп-слово»
- Режиссер: Закари Уигон. В ролях: Кристофер Эбботт, Маргарет Куэлли и др.
- В российском прокате с 8 июня.
Интеллигентный Хэл с удовольствием поддерживал, скажем так, не совсем традиционную связь с властной Ребеккой - все шло гладко до тех пор, пока на Хэла не свалилась высокая должность и куча денег. Теперь Ребекка угрожает раструбить на каждом углу о своеобразных предпочтениях своего бойфренда, если тот с ней не поделится.
«Мармадюк» (оригинальное название - Marmaduke), 2022, США, анимационный
Фото: кадр из фильма «Мармадюк»
- Режиссеры: Марк А. З. Диппе, Фил Ниббелинк и др.
- В российском прокате с 8 июня.
В 2010 году на мировые экраны вышла основанная на серии одноименных комиксов комедия «Мармадюк», в центре сюжета которой красовался симпатичный датский дог. Фильм не провалился, но и суперхитом не стал, да и критиков не впечатлил.
Спустя 13 лет Мармадюк вернулся на экраны в качестве героя полнометражного мультика - и опять злые критики предпочли скорее лаять, а не аплодировать.