Боевик «Переводчик» и другие премьеры недели

«Переводчик» (оригинальное название - The Covenant), 2023, Великобритания - США, боевик

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим и др.

В российском прокате с 1 июня.

Пять лет назад, когда американские войска еще не покинули Афганистан, одной из самых востребованных кадровых единиц в тех краях были переводчики - крепкие ребята из местных, владеющие английским и не боящиеся талибов. Всем им обещали спецвизы, позволяющие уехать с семьей в США по истечении срока контракта. Одним из соискателей спецвизы стал Ахмед, хладнокровный афганец, которого прикрепляют к подразделению сержанта Кинли.

Поначалу Кинли недоволен чересчур независимым поведением толмача, но вскоре понимает, насколько Ахмед полезен. Во время очередного рейда отряд Кинли накрывает подпольный завод талибов - по итогам завязавшегося боя гибнут все бойцы, кроме командира и переводчика, сам Кинли тяжело ранен. Ахмеду надо сделать выбор - бросить сержанта или дотащить до ближайшей (а это примерно сто километров пути) американской базы.

Только ленивый не отмечал неуверенность, с которой работал Гай Ричи в любом проекте, не связанном с лондонским криминалом. Шпионский триллер, детская сказка, романтическая комедия - во всех этих жанрах талантливый режиссер выглядел бледной копией лихого постановщика, которого мы знаем по «Шерлоку Холмсу» и «Джентльменам». И вот в преддверии 55-летия (юбилей маэстро

отметит в сентябре) Гай сделал подарок и своим фанатам, и самому себе - снял наконец достойное кино без единого намека на британских жуликов. Их в этой истории по условию быть не может: даже в галлюцинациях раненого сержанта они не выскакивают из-за угла и не начинают сыпать сальными шуточками про карты, деньги и два ствола.

При этом Ричи явно не намерен забывать о развлечении в угоду морализаторству, так что не пугайтесь - Ахмеду не придется тащить Кинли на себе все оставшиеся полтора часа экранного времени и вести с ним унылые философские беседы. И пусть каким-то причудливым образом «Переводчик» перекликается с балабановской «Войной», язык не повернется назвать Ричи плагиатором. Можно долго спорить о том, сорвал ли Гай с новым фильмом большой творческий куш, но очевидно одно - в проигрыше явно никто не остался.

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