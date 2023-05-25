Боевик «Беглец» и другие премьеры недели

«Беглец» (оригинальное название - Kandahar), 2023, США, боевик
Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан и др.
В российском прокате с 25 мая.
В наше высокотехнологичное время совсем необязательно ставить на подоконнике лишний горшок с цветами, дабы оповестить окружающих о том, что явка провалена, - вся актуальная информация и без горшков мгновенно появляется в интернете.
Вот и оперативник ЦРУ Том Харрис, недавно взорвавший стратегически важный объект неофициального противника (а их у США в каждом уголке мира по сотне), после утечки секретной информации становится звездой Ютуба - теперь каждая собака знает, что он шпион.
Выяснять, кто допустил утечку, некогда, надо срочно бежать, благо находится Том в не слишком дружелюбном по отношению к американцам Афганистане. Вместе со своим переводчиком он должен добраться до эвакуационной точки, преодолев 650 километров за 30 часов. Математически задача вроде бы несложная, но на хвосте у Харриса и его толмача слишком много хорошо вооруженных врагов.
В российском прокате фильм о приключениях провалившегося агента получил название «Беглец», и это тот редкий случай, когда оригинальное наименование заменили по делу.
Зарубежный зритель увидит ленту под названием «Кандагар» (именно в этом городе расположена база ЦРУ, откуда должны эвакуировать Харриса), но зритель российский мог бы перепутать ее с одноименной картиной Андрея Кавуна (помните сюжет о наших гражданских летчиках, попавших в плен к талибам в середине 90-х?).
Ну а «Беглецов» на кинопросторах столько, что одним больше, одним меньше - никто и не заметит. Можно было бы не заметить и этого, благо по первичным признакам он выглядит стандартным боевичком с Джерардом Батлером. Выделяет фильм на фоне похожих «стрелялок» то, что его сценарий написан человеком, имеющим к описываемым событиям самое непосредственное отношение.
Бывший военный разведчик Митчелл ЛаФорчун рассказывает реальную историю, в которую он попал 10 лет назад после действий Эдварда Сноудена, рассекретившего, как известно, целый вагон паролей и явок. Как Митчелл относится к Сноудену и ему подобным, понять нетрудно: разведчик-сценарист готов разбить об их головы не один и даже не два цветочных горшка.
«Быть Сальвадором Дали» (оригинальное название - Daliland), 2022, США, драма
Фото: кадр из фильма «Быть Сальвадором Дали»
Режиссер: Мэри Хэррон.
В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова и др.
В российском прокате с 25 мая.
С великим испанским живописцем в исполнении не менее великого актера Бена Кингсли зрители встречаются в середине 70-х, когда немолодой маэстро предпочитал скорее кутить, нежели творить. Общение с новым молодым ассистентом заставляет художника оглянуться назад и вспомнить наиболее яркие этапы своей не самой скучной жизни.
«Спуск: Новая глава» (оригинальное название - Dark Nature), 2022, Канада, ужасы
Фото: кадр из фильма «Спуск: Новая глава»
Режиссер: Беркли Брэйди. В ролях: Мэдисон Уолш, Кайра Харпер и др.
В российском прокате с 25 мая.
С вышедшим еще в нулевые ужастиком «Спуск» этот фильм ничего не связывает - роднит их разве что принадлежность к одному жанру. Впрочем, в новом опусе будут и спуски, и подъемы, а все потому, что в центре внимания здесь заокеанские девушки, вознамерившиеся решить свои психологические проблемы с помощью турпохода по бескрайним канадским просторам.