Боевик «Беглец» и другие премьеры недели

«Беглец» (оригинальное название - Kandahar), 2023, США, боевик

Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан и др.

В российском прокате с 25 мая.

В наше высокотехнологичное время совсем необязательно ставить на подоконнике лишний горшок с цветами, дабы оповестить окружающих о том, что явка провалена, - вся актуальная информация и без горшков мгновенно появляется в интернете.

Вот и оперативник ЦРУ Том Харрис, недавно взорвавший стратегически важный объект неофициального противника (а их у США в каждом уголке мира по сотне), после утечки секретной информации становится звездой Ютуба - теперь каждая собака знает, что он шпион.

Выяснять, кто допустил утечку, некогда, надо срочно бежать, благо находится Том в не слишком дружелюбном по отношению к американцам Афганистане. Вместе со своим переводчиком он должен добраться до эвакуационной точки, преодолев 650 километров за 30 часов. Математически задача вроде бы несложная, но на хвосте у Харриса и его толмача слишком много хорошо вооруженных врагов.

В российском прокате фильм о приключениях провалившегося агента получил название «Беглец», и это тот редкий случай, когда оригинальное наименование заменили по делу.

Зарубежный зритель увидит ленту под названием «Кандагар» (именно в этом городе расположена база ЦРУ, откуда должны эвакуировать Харриса), но зритель российский мог бы перепутать ее с одноименной картиной Андрея Кавуна (помните сюжет о наших гражданских летчиках, попавших в плен к талибам в середине 90-х?).

Ну а «Беглецов» на кинопросторах столько, что одним больше, одним меньше - никто и не заметит. Можно было бы не заметить и этого, благо по первичным признакам он выглядит стандартным боевичком с Джерардом Батлером. Выделяет фильм на фоне похожих «стрелялок» то, что его сценарий написан человеком, имеющим к описываемым событиям самое непосредственное отношение.

Бывший военный разведчик Митчелл ЛаФорчун рассказывает реальную историю, в которую он попал 10 лет назад после действий Эдварда Сноудена, рассекретившего, как известно, целый вагон паролей и явок. Как Митчелл относится к Сноудену и ему подобным, понять нетрудно: разведчик-сценарист готов разбить об их головы не один и даже не два цветочных горшка.

«Быть Сальвадором Дали» (оригинальное название - Daliland), 2022, США, драма