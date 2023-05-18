Комедия «Большая или маленькая ложь» и другие премьеры недели

«Большая или маленькая ложь» (оригинальное название - A Little White Lie), 2022, США, комедия

Режиссер: Майкл Марен. В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон и др.

В российском прокате с 18 мая.

Неуклюжий мужчина средних лет по имени Шрайвер живет в Нью-Йорке в убогой квартирке, метет улицы и даже не знает о том, что является полным тезкой знаменитого писателя, когда-то прогремевшего с гениальным романом и красиво исчезнувшего из поля зрения поклонников.

Однажды Шрайвер получает письмо от организаторов провинциального литературного фестиваля - мол, ждем вас, ваше писательское величество, почтем за честь, все расходы берем на себя... По совету друга, такого же мутного, как и он сам, Шрайвер принимает приглашение и отправляется в маленький городок, уже взбудораженный визитом загадочного гения.

Новая заокеанская комедия кажется поначалу милой фантазией на тему «Ревизора», однако затем акцент смещается в сторону «Старшего сына», тоже нам хорошо знакомого, - экранизацию пьесы Вампилова с Караченцовым и Леоновым в главных ролях уж точно смотрели все.

И наверняка все помнят, как самозванец Караченцов, поначалу преследуя интересы сугубо корыстные, постепенно привязывается к странному семейству, члена которого так самозабвенно изображает: «Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын...» Шрайвер в исполнении двукратного номинанта на «Оскар» Майкла Шэннона тоже перестает верить в то, что он прохвост и обманщик, - уж слишком лихо ему удалось вжиться в роль чудаковатого литератора.

И даже когда на фестиваль приезжает якобы настоящий Шрайвер, главный герой не признает поражения - дескать, дудки, не я фальшивый писатель, а ты! Увы, момент, когда в сознании героя окончательно перемешиваются фантазии и реальность, слишком сложен, и тут стараний Шэннона, при всем уважении к его номинациям, а также сценариста и режиссера Майкла Марена уже явно недостаточно - нужны творческие усилия людей уровня Вампилова и Караченцова.

«Хитровка. Знак четырех», 2023, Россия, детектив