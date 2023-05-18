Комедия «Большая или маленькая ложь» и другие премьеры недели

«Большая или маленькая ложь» (оригинальное название - A Little White Lie), 2022, США, комедия
Режиссер: Майкл Марен. В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон и др.
В российском прокате с 18 мая.
Неуклюжий мужчина средних лет по имени Шрайвер живет в Нью-Йорке в убогой квартирке, метет улицы и даже не знает о том, что является полным тезкой знаменитого писателя, когда-то прогремевшего с гениальным романом и красиво исчезнувшего из поля зрения поклонников.
Однажды Шрайвер получает письмо от организаторов провинциального литературного фестиваля - мол, ждем вас, ваше писательское величество, почтем за честь, все расходы берем на себя... По совету друга, такого же мутного, как и он сам, Шрайвер принимает приглашение и отправляется в маленький городок, уже взбудораженный визитом загадочного гения.
Новая заокеанская комедия кажется поначалу милой фантазией на тему «Ревизора», однако затем акцент смещается в сторону «Старшего сына», тоже нам хорошо знакомого, - экранизацию пьесы Вампилова с Караченцовым и Леоновым в главных ролях уж точно смотрели все.
И наверняка все помнят, как самозванец Караченцов, поначалу преследуя интересы сугубо корыстные, постепенно привязывается к странному семейству, члена которого так самозабвенно изображает: «Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын...» Шрайвер в исполнении двукратного номинанта на «Оскар» Майкла Шэннона тоже перестает верить в то, что он прохвост и обманщик, - уж слишком лихо ему удалось вжиться в роль чудаковатого литератора.
И даже когда на фестиваль приезжает якобы настоящий Шрайвер, главный герой не признает поражения - дескать, дудки, не я фальшивый писатель, а ты! Увы, момент, когда в сознании героя окончательно перемешиваются фантазии и реальность, слишком сложен, и тут стараний Шэннона, при всем уважении к его номинациям, а также сценариста и режиссера Майкла Марена уже явно недостаточно - нужны творческие усилия людей уровня Вампилова и Караченцова.
«Хитровка. Знак четырех», 2023, Россия, детектив
Фото: кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех»
Режиссер: Карен Шахназаров. В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков и др.
В российском прокате с 18 мая.
После шестилетнего перерыва Карен Шахназаров вновь берется за режиссерское перо и возвращается в эпоху, которую уже фиксировал на камеру почти 20 лет назад, - в Россию начала прошлого века.
Если во «Всаднике по имени Смерть» постановщик изучал революционно-террористический срез общества, то новая история, навеянная произведениями Гиляровского и, как ни странно, Конан-Дойла, гораздо ближе к классическому детективу.
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«Парень с того света» (оригинальное название - The Loneliest Boy in the World), 2022, Великобритания, комедия
Фото: кадр из фильма «Парень с того света»
Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Макс Харвуд, Хиро Файнс Тиффин и др.
В российском прокате с 18 мая.
Герой этой черной комедии - закомплексованный Оливер, отчаянно нуждающийся хоть в каком-то общении. На поиски родственной души Оливер отправляется, мягко говоря, в необычное место - на кладбище, где как раз хоронят Митча, юношу крайне дружелюбного, как утверждают в своих прощальных речах родные усопшего.
Дружелюбие - именно то, что нужно Оливеру, поэтому он выкапывает тело Митча и нарекает покойника своим товарищем.