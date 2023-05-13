Как снимают сериал «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли

- Не трогайте подсвечник! От стен подальше! - музейные служители Екатерининского дворца в Царском Селе под Санкт-Петербургом очень переживали. Им, хранителям, толпа киношников представлялась толпой варваров с палками. Ну как же так! Ходят толпами, какие-то камеры на драгоценный паркет вывозят, мониторами все заставили, кругом бесконечные провода и лампы
Для сцены бала съемочной группе разрешили занять парадный зал Екатерининского дворца в Царском Селе.Для сцены бала съемочной группе разрешили занять парадный зал Екатерининского дворца в Царском Селе. Фото: 1-2-3 Production
Да, съемочной группе нового сериала «Императрицы» невероятно повезло. Им разрешили снимать сцену бала в настоящих интерьерах XVIII века, среди золота и лепнины роскошных залов.
Но и сам режиссер Андрей Кравчук, и вся его «киноорда» вели себя с максимальным уважением к царским покоям. Вельможи из массовки аккуратно надевали бахилы, а лакеи и гвардейцы боялись касаться стен.
В перерывах между командами «мотор!» камергеры и фрейлины тут же хватались за гаджеты. Фото: Павел Садков
И все же кино есть кино. У парадного входа расположился вагончик с едой, фрейлины весело обсуждали кого-то из актеров, а придворный оркестр наигрывал что-то джазовое.
Придворные музыканты оказались ребятами веселыми и между съемками играли на старинных инструментах современные хиты. Фото: Павел Садков
Сериал «Императрицы» станет продолжением фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Это документально-художественный проект про историю России времен дворцовых переворотов.
Режиссер Андрей Кравчук имеет опыт исторических проектов: он снял такие картины, как «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения». Фото: 1-2-3 Production
В главной роли - Юлия Пересильд, сыгравшая императрицу Елизавету. Первая актриса в космосе после премьеры фильма «Вызов» отдыхать не собирается, наоборот, все ее съемочные дни расписаны надолго вперед. Ну а в царских туалетах она чувствует себя прекрасно.
Кстати, в фильме снимается и младшая дочь актрисы Мария. Девочка исполнила роль Елизаветы в юности.
Роль Елизаветы Петровны в детстве исполнила юная Мария Пересильд. Фото: 1-2-3 Production
«Искали девочку, похожую на меня, - рассказывает о том, как Маша оказалась на площадке, Юлия. - Вот я и привела дочку на пробы. А дальше она уже сама с режиссером договаривалась, это их дела».
Сцену бала снимали весь день, и получилось невероятно эффектно, а вот каким вышел фильм, узнаем уже осенью, когда сериал выйдет на экраны.