Как снимают сериал «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли

В главной роли - Юлия Пересильд, сыгравшая императрицу Елизавету. Первая актриса в космосе после премьеры фильма «Вызов» отдыхать не собирается, наоборот, все ее съемочные дни расписаны надолго вперед. Ну а в царских туалетах она чувствует себя прекрасно.

Кстати, в фильме снимается и младшая дочь актрисы Мария. Девочка исполнила роль Елизаветы в юности.