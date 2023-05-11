Комедия «Мама мафия» и другие премьеры недели

«Мама мафия» (оригинальное название - Мafia Mamma, 2023, США - Италия, комедия.

Режиссер: Кэтрин Хардвик. В ролях: Тони Коллетт, Моника Беллуччи и др.

В российском прокате с 11 мая.

Кристина - типичная американка слегка за сорок, жизнь которой, формально вполне благополучная, радостями не изобилует. Да и чему радоваться, если начальник-сексист над тобой глумится, а муж-тунеядец заводит интрижку с молоденькой? Кристине бы взбеситься и послать всех куда подальше, но привыкшая вести себя «тихо и прилично» дама может лишь пожаловаться на житейскую несправедливость подруге. Из сонного царства женщину неожиданно выдергивает звонок от некой Бьянки - та сообщает Кристине, что ее дедушка-итальянец скоропостижно скончался, и американскую внучку срочно ждут на похоронах.

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Казалось бы, отличный (пусть и не слишком веселый) повод поменять обстановку и забыть о проблемах. Кристина отправляется в Италию, где ее ждет сюрприз - видеопослание от дедушки, в котором он просит внучку возглавить после его смерти семейный бизнес. Ну а бизнес связан с криминалом - об этом американская гостья и сама уже догадалась, благо прямо во время похорон попала под обстрел, организованный враждебной ОПГ.

Если вам почудились в этой истории копполовские мотивы, то вы не ошиблись - сюжет действительно отчасти перекликается с «Крестным отцом», главный герой которого Майкл Корлеоне вроде и не собирался стать мафиозным боссом, а пришлось. Более того, специально для тех, кто связь вдруг не уловил, авторы напихали в сценарий сцены и фразы, после которых только глухой и слепой эту связь не обнаружит (даже странно, что снимали фильм в Риме, а не на Сицилии).

И, похоже, со всеми этими прозрачными, как Тирренское море, намеками создатели явно перестарались: без них картина выглядела бы просто миленькой феминистской комедией на тему «облико криминале», с ними же «Мама мафия» превращается в карикатуру, качество которой оставляет желать лучшего. Нетрудно представить, каким был бы вердикт дона Вито Корлеоне, если бы ему пришлось поработать кинокритиком: «Ты снимаешь пародию, но делаешь это без уважения...»

«14+: Продолжение», 2023, Россия, мелодрама.