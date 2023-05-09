Актрисы фильма «…А зори здесь тихие» на самом деле пытались умереть в кадре: искренность на грани жизни и смерти

Екатерина Маркова к моменту начала съемок уже была профессиональной актрисой, окончившей Щукинское училище. Она относилась к работе максимально серьезно и добросовестно. И даже не подумала возражать, когда узнала, что ей по сюжету будут стрелять в спину. Пиротехники с ювелирной точностью закрепили под ее гимнастеркой доску с зарядом, который должен был в нужный момент сымитировать огнестрельное ранение.

Камера включилась, девушка побежала, ей в спину выстрелил немец… И Катя едва не отправилась на тот свет – оказалось, что заряд пиротехники заложили мощнее, чем надо было. Актриса получила ожоги, кожа на спине была содрана, пришлось помучиться, пока все не зажило. К счастью, доска на спине оказалась достаточно толстой – это ее и спасло.

Соня Гурвич – Ирина Долганова – все поверили, что она погибла

