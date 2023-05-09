Актрисы фильма «…А зори здесь тихие» на самом деле пытались умереть в кадре: искренность на грани жизни и смерти

Актрисы, сыгравшие пятерых девушек в фильме Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие», настолько вжились в роли своих героинь, что по-настоящему пытались умереть в кадре – находились порой на волоске от гибели.
Галя Четвертак – Екатерина Маркова – получила ожоги
Екатерина Маркова в фильме «…А зори здесь тихие». Фото: кадр из фильма
Екатерина Маркова к моменту начала съемок уже была профессиональной актрисой, окончившей Щукинское училище. Она относилась к работе максимально серьезно и добросовестно. И даже не подумала возражать, когда узнала, что ей по сюжету будут стрелять в спину. Пиротехники с ювелирной точностью закрепили под ее гимнастеркой доску с зарядом, который должен был в нужный момент сымитировать огнестрельное ранение.
Камера включилась, девушка побежала, ей в спину выстрелил немец… И Катя едва не отправилась на тот свет – оказалось, что заряд пиротехники заложили мощнее, чем надо было. Актриса получила ожоги, кожа на спине была содрана, пришлось помучиться, пока все не зажило. К счастью, доска на спине оказалась достаточно толстой – это ее и спасло.
Соня Гурвич – Ирина Долганова – все поверили, что она погибла
Ирина Долганова в фильме «…А зори здесь тихие». Фото: кадр из фильма
Ирину Долганову нашли в Нижегородском театре – там она работала после окончания Саратовского театрального училища. После того как ее героиня Соня погибла, остальные участники съемочной группы едва не поседели от ужаса: девушка лежала бледная, с запавшими глазами, не шевелясь и не дыша, а над ее лицом кружили мухи…
Ирина настолько погрузилась в образ Сони, что почти перестала дышать – было впечатление, что она умерла на самом деле. Некоторых ее коллег пришлось буквально откачивать, ведь они на какие-то секунды поверили в «силу искусства».
Рита Осянина – Ирина Шевчук – с трудом вернулась к жизни
Мрина Шевчук в фильме «…А зори здесь тихие». Фото: кадр из фильма
А исполнительницу роли Риты Осяниной саму пришлось «оживлять» после того, как ее героиня погибала от страшной раны в животе. Девушка, казалось, уже не встанет – и только с большим трудом окружающим удалось вернуть ее к действительности. Позднее Шевчук рассказывала, что и много лет спустя помнит те предсмертные муки, которые пришлось вытерпеть Рите Осяниной, погибшей за Родину.
Женя Комелькова – Ольга Остроумова – получилась слишком рыжей и едва не потеряла роль
Ольга Остроумова в фильме «…А зори здесь тихие». Фото: кадр из фильма
Ольга Остроумова, в отличие от других молодых актрис, уже имела опыт съемок: она играла в картине «Доживем до понедельника» того же Станислава Ростоцкого. Поэтому режиссер предложил ей выбрать любую роль, и она остановилась на Жене Комельковой.
Девушке сделали «химию» и выкрасили волосы в рыжий цвет. Но в первый же день съемок оказалось, что все это смотрится нелепо и смешно – посреди леса, в землянке, полыхала ярким пламенем длинная грива волос. Будто девушка-солдат только что вышла из салона красоты…
Руководство распорядилось заменить актрису. Остроумова разрыдалась. Ситуацию спас режиссер: он уговорил всех сделать паузу в несколько дней. За это время волосы Ольги немного распрямились и выгорели, а сама она загорела, кожа выглядела обветренной и загрубевшей. Теперь все было в порядке!
Лиза Бричкина – Елена Драпеко – чуть не утонула в болоте
Елена Драпеко в фильме «…А зори здесь тихие». Фото: кадр из фильма
Играть крестьянскую девушку Лизу, дочь лесника, предстояло московской студентке-второкурснице, которая понятия не имела, что такое деревня. Наоборот – Елена была утонченной столичной «штучкой», она занималась балетом и играла на скрипке. Чтобы сделать ее похожей на героиню, вытравили яркие брови, на лице нарисовали веснушки. А еще научили говорить по-особенному, так, как говорят крестьяне.
Когда снимали сцену гибели Бричкиной, Драпеко чудом осталась жива. Ростоцкий попросил ее сидеть под водой как можно дольше – сколько вытерпит. И девушка добросовестно задержала дыхание и оставалась в мутной жиже до тех пор, пока ее не кинулись вытаскивать. У нее перед глазами уже мелькали черные круги, она практически задохнулась, и ее пришлось приводить в сознание.
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Искренность и талант всех, кто работал над фильмом «…А зори здесь тихие», сделали его одним из самых любимых фильмов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Картина получила приз Венецианского фестивали, бала номинирована на «Оскар». И сегодня он смотрится на одном дыхании – невозможно не поверить в то, что эти хрупкие девушки на самом деле погибают страшной смертью, защищая Родину.