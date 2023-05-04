Фантастический триллер «Миссия ассасина» и другие премьеры недели

«Миссия ассасина» (оригинальное название - Assassin), 2023, США, фантастический боевик.

Режиссер: Джесси Атлас. В ролях: Брюс Уиллис, Доминик Перселл и др.

В российском прокате с 4 мая.

Этот фильм начали снимать два года назад - снимали неторопливо (и это не та неторопливость, которая идет рука об руку с качеством), потом положили на полку и сейчас наконец выпустили. Если бы продюсеры сделали это на годик раньше, нетрудно догадаться, какие отзывы получило бы их творение. Трехкопеечный триллер о том, как некая секретная организация убивает плохих парней с помощью микрочипа, превращающего мирных людей в управляемых роботов-киллеров, был бы дружно поднят на смех.

Причем в первую очередь отмечали бы не дешевые спецэффекты или невнятный сценарий, а игру Брюса Уиллиса - «крепкому орешку» точно досталось бы за каменное лицо (сделавший себе имя на комедиях актер за весь фильм ни разу не улыбнулся) и короткие монотонные реплики, которыми он «выстреливает» примерно раз в десять минут. Злопыхатели наверняка бы отметили, что даже пистолеты в старых фильмах с Брюсом стреляли поэмоциональнее.

Сейчас все резко поменялось, и самый циничный критик вряд ли позволит себе облить «Миссию ассасина» грязью, зная о том, в каком состоянии Уиллис в ней снимался. О тяжелой болезни легендарного актера сказано и написано немало, и сегодня никому уже не надо объяснять причины того, что раньше служило сигналом для издевки: неподвижное лицо, немногословность, скудные эмоции - теперь все это скорее повод для уважительных слов в адрес артиста, которому в последние годы каждая сцена давалась с колоссальным трудом.

В большинстве картин Уиллис появлялся ненадолго, благо отработать полноценную главную роль просто не мог физически. В «Миссии...» он отчасти прыгнул выше головы - экранного времени у него довольно много, что вполне соответствует статусу фильма, официально именуемого финальной киноработой Брюса Уиллиса. И пусть второсортным триллером сложно поставить красивую точку в карьере, авторов этой непритязательной ленты стоит поблагодарить за возможность напоследок взглянуть на актера, которого второсортным никак не назовешь.

«Кунг-фу жеребец» (оригинальное название - Long ma jing shen), 2023, Китай, комедия.