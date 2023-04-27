Драма «Безос» и другие премьеры недели

«Безос» (оригинальное название - Bezos), 2023, США, драма

Режиссер: Хоа Ле. В ролях: Армандо Гутьеррез, Кевин Сорбо и др.

В российском прокате с 27 апреля.

«Андрюша, ты хочешь заработать миллиард?» - эта классическая фраза из рязановской комедии вызвала бы снисходительную улыбку у Джеффа Безоса, совсем недавно владевшего званием самого богатого человека в мире и продолжающего занимать в этом списке одно из призовых мест.

Сейчас у него этих миллиардов больше ста, но даже 30 лет назад, когда молодой Джефф придумал торговать книгами (а потом и многим другим) в стремительно развивающемся интернете, он явно понимал, что его идея тянет не на один и даже не на два «ярда». И это понимание помогло Безосу, рискнувшему спокойной жизнью и карьерой на Уолл-стрит, разработать и запустить онлайн-магазин Amazon, который навсегда изменил принципы мировой торговли.

Как называть Безоса - выдающимся бизнесменом или удачливым хапугой, каждый из нас решит сам, но даже о спорных персонах можно рассказать более вдохновенно, чем это сделал канадец Хоа Ле, снявший абсолютно стандартный байопик в стиле «Родился-трудился-добился».

Предлагать такой незатейливый продукт сейчас, когда зрители уже видели «Социальную сеть» Дэвида Финчера или «Стива Джобса» Дэнни Бойла, - затея отчаянно смелая и в какой-то степени даже трогательная. Примерно так же в начале 90-х выглядел Бьорн Борг, когда, решив после долгого перерыва вернуться в теннис, выходил на корт с архаичной деревянной ракеткой, - мило, сентиментально, но совершенно бесперспективно.

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Разумеется, на помощь застрявшему в жанровом болоте режиссеру всегда может прийти сильный артист: например, в 2016-м в «Основателе» унылую схему скучного биографического фильма раскрасил великолепный Майкл Китон (оскаровский номинант, напомним, сыграл Рэя Крока, превратившего «Макдоналдс» из скромной забегаловки в глобальную империю).

Увы, исполнивший в «Безосе» главную роль малоизвестный Армандо Гуттьерез - совсем не Майкл Китон. Впрочем, судить Армандо по столь высоким стандартам все же не стоит: в конце концов, и Джефф Безос при всем уважении к его миллиардам совсем не Бьорн Борг.

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