Самые нелепые роли, которые сыграли темнокожие артисты

Видимо, нам никогда не понять масштаба проблемы расового неравенства, что существовал в США и привел к тому, что белые нынче ежесекундно извиняются перед черными всеми возможными способами (при этом изгнанных со своей земли индейцев пока почему-то никто не вспоминает). Что ж, хотите повиниться - на здоровье, но зачем для этого портить кино- и телекартинку?

Почему роли, в которых только сумасшедший увидит темнокожего актера, на Западе дружно отдают тем, чья кожа черна, как январская ночь? «Телепрограмма» собрала ряд свежих абсурдных проявлений гипертолерантности в искусстве, от обилия которых уже темнеет в глазах.

«Великая-3»

Вроде бы еще со школьных учебников все помнят, что крестьян в России держали в черном теле. Но не до такой же степени, как в сериале «Великая», где темнокожие появились уже и среди холопов!

Американский антиисторический сериал за два сезона уже научился класть на лопатки русскоязычную аудиторию: там были граф Ростов, которого сыграл британец с африканскими корнями Абрахам Попула, и фаворит императрицы Григорий Орлов в исполнении Саши Дхавана, потомственного индуса с британским паспортом, а также некто граф Аркадий (его изобразил британский нигериец Байо Гбадамози) и светская дама по имени Марина, в образе которой красовалась Кеми Бо-Джейкобс, англичанка с африканской родословной.

Но в третьем сезоне сериала, который выйдет 12 мая на онлайн-платформе Hulu, сценаристы превзошли себя: в одном из эпизодов Екатерина обращается к крепостным, среди которых совсем нетрудно разглядеть темнокожих «крестьянок». Страшно представить, что будет в четвертом сезоне: дворян и крестьян покрасили - видимо, возьмутся за священнослужителей? Ждем чернокожих попов и дьяков.

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«Питер Пэн и Венди»