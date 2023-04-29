Самые нелепые роли, которые сыграли темнокожие артисты

Видимо, нам никогда не понять масштаба проблемы расового неравенства, что существовал в США и привел к тому, что белые нынче ежесекундно извиняются перед черными всеми возможными способами (при этом изгнанных со своей земли индейцев пока почему-то никто не вспоминает). Что ж, хотите повиниться - на здоровье, но зачем для этого портить кино- и телекартинку?
Почему роли, в которых только сумасшедший увидит темнокожего актера, на Западе дружно отдают тем, чья кожа черна, как январская ночь? «Телепрограмма» собрала ряд свежих абсурдных проявлений гипертолерантности в искусстве, от обилия которых уже темнеет в глазах.
«Великая-3»
Вроде бы еще со школьных учебников все помнят, что крестьян в России держали в черном теле. Но не до такой же степени, как в сериале «Великая», где темнокожие появились уже и среди холопов!
Американский антиисторический сериал за два сезона уже научился класть на лопатки русскоязычную аудиторию: там были граф Ростов, которого сыграл британец с африканскими корнями Абрахам Попула, и фаворит императрицы Григорий Орлов в исполнении Саши Дхавана, потомственного индуса с британским паспортом, а также некто граф Аркадий (его изобразил британский нигериец Байо Гбадамози) и светская дама по имени Марина, в образе которой красовалась Кеми Бо-Джейкобс, англичанка с африканской родословной.
Но в третьем сезоне сериала, который выйдет 12 мая на онлайн-платформе Hulu, сценаристы превзошли себя: в одном из эпизодов Екатерина обращается к крепостным, среди которых совсем нетрудно разглядеть темнокожих «крестьянок». Страшно представить, что будет в четвертом сезоне: дворян и крестьян покрасили - видимо, возьмутся за священнослужителей? Ждем чернокожих попов и дьяков.
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«Питер Пэн и Венди»
Фото: кадр из фильма
В еще одном игровом ремейке диснеевского мультфильма тоже случился неожиданный «перекрас». В оригинальном произведении фея Динь-Динь была голубоглазой блондинкой. Ну и что с того? Продюсеры проекта «Питер Пэн и Венди» , который выйдет 28 апреля на платформе Disney+, решили, что в темных тонах волшебница будет красочнее, и отдали роль Яре Шахиди - актрисе ирано-афроамериканского происхождения.
«Это действительно много значит для меня, - признается молодая актриса. - Я невероятно взволнована этим приключением!» Мы, признаться, тоже не на шутку взволнованы предстоящим зрелищем.
«Клеопатра»
Фото: кадр из фильма
Недавно стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер псевдодокументальной ленты «Царица Клеопатра» из цикла «Африканские королевы», посвященной неотразимой египетской правительнице. Главную роль сыграла темнокожая британская актриса Адель Джеймс.
И египтяне, и греки (Клеопатра относилась к македонской династии Птолемеев) пришли в ярость, узнав о креативном решении продюсеров. Историки настаивают, что, раз уж это документалка, пусть и с игровыми вставками, налицо очевидное искажение реальных событий. Спорить с этим, мягко говоря, сложно.
«Три мушкетера»
Фото: кадр из фильма
Об этом фильме мы не так давно уже писали. В очередной, на сей раз английской версии романа Александра Дюма, «перекрасили» гасконца д'Артаньяна. Роль дерзкого молодого дворянина досталась темнокожему Малачи Пуллар-Латчмену.
Некоторые зрители начали шутить, что это приквел-версия голливудского комикса «Черная пантера». Впрочем, авторам сего опуса сейчас не до шуток - их творение собрало в прокате «астрономические» 30 тысяч долларов.
«Русалочка»
Фото: кадр из фильма
Кучу рекордов по просмотрам побил рекламный ролик новой «Русалочки», ремейке диснеевского мультика 1989 года, и причина такого ажиотажа очевидна: в роли принцессы-русалки Ариэль тут 19-летняя Холли Бэйли, темнокожая певица и протеже Бейонсе. Не все оценили смелый ход: в сети зрители даже запустили хэштег #NotMyAriel («Не моя Ариэль»). «Автор сказки «Русалочка» - датчанин, - попытались объясниться боссы студии Disney. -
Сама Русалочка - это вымышленный персонаж. Но раз уж мы говорим о национальности, значит, Русалочка - датчанка. Она запросто может быть темнокожей, так как датчане тоже могут быть темнокожими». Вряд ли Ханс Кристиан Андерсен был в курсе того, что датчане могут быть темнокожими (в наше время - да, могут, но не в XIX веке, когда жил писатель). Впрочем, кому в Штатах интересно мнение какого-то там сказочника?