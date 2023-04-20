Драма «Земля Алькаррас» и другие премьеры недели

«Земля Алькаррас» (оригинальное название - Alcarrаs), 2022, Испания, драма.
- Режиссер: Карла Симон. В ролях: Жозеп Абад, Жорди Пужоль Дольсет и др.
- В российском прокате с 20 апреля.
Для большинства из нас Каталония - это матчи футбольной «Барселоны» и архитектурные изыски Антонио Гауди, но есть у нее и менее глянцевая сторона. В этой Каталонии обитают фермеры, которые выращивают персиковые деревья и, несмотря на божественный вкус плодов своего труда, не могут назвать жизнь сладкой. Алчные капиталисты наступают, пытаясь оттяпать у несчастных аграриев самое дорогое - землю.
Мол, вырубим ваши деревья, понаставим солнечных батарей и начнем зашибать миллионы, процент от которых перепадет и вам, горемычным. Глава одного из семейств, живущих персиководством, пытается противостоять агрессорам: на своем тракторе он восседает, как Александр Македонский на Буцефале, но биться с хищными экскаваторами, готовыми уничтожить персиковую аллею, - все равно что бросаться с шашками на танки.
Отечественные прокатчики явно взялись за повышение нашего культурного уровня - сразу вслед за «Звездами в полдень», заработавшими Гран-при в Каннах, выходит фильм, отхвативший год назад «Золотого медведя» в Берлине. Секрет успеха «Земли Алькаррас» прост: тут тебе и социальные мотивы (высокие технологии губят натуральное хозяйство), и реверансы в сторону классики (Чехов со своим «Вишневым садом» на Западе по-прежнему в почете), и, самое главное, передовой киноязык.
Постановщица картины Карла Симон сделала ставку на непрофессиональных актеров и псевдодокументальную манеру съемок, стремясь приблизить свое творение к реальности. Приблизиться и впрямь удалось: к многочисленным призам за «прогрессивное» кино, грозящее зрителям своеобразным рейдерским захватом - дескать, готовьтесь, скоро все фильмы будут похожи на домашнее видео, снятое чьей-то нетрезвой рукой во время семейного застолья.
Имея на руках такие перспективы, хочется укрыться от прогрессивных киношников в каком-нибудь спокойном старомодном месте - например, под персиковыми деревьями.
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«Мизантроп» (оригинальное название - To Catch A Killer), 2023, США, триллер.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Дамиан Сифрон. В ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон и др.
- В российском прокате с 20 апреля.
В сериале «Большая маленькая ложь» героиня Шейлин Вудли имела дело с насильником, а теперь у нее оппонент посерьезнее - серийный убийца. Для его поимки ФБР нужен человек, работающий в силовых структурах и при этом сам не слишком нормальный - тут-то и появляется Вудли в образе неуравновешенной блюстительницы закона.
«Спирит» (оригинальное название - Silverstar), 2022, Нидерланды, семейный.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Диде ин 'т Вельд. В ролях: Бритт Деккер, Венди Руйфрок и др.
- В российском прокате с 20 апреля.
Девочка-подросток мечтает заниматься верховой ездой, а тут как раз лошадка, которая чуть не погибла в случившемся по соседству пожаре, прискакала прямо к ней - ну разве это не знак свыше? Однако строгая бабушка дружбе внучки с животным не рада, полагая, что для ребенка это опасно. Но кого и когда останавливали бабушкины запреты?