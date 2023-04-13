Драма «Звезды в полдень» и другие премьеры недели

«Звезды в полдень» (оригинальное название - Stars at Noon), 2022, Франция, драма.

Режиссер: Клер Дени. В ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли и др.

В российском прокате с 13 апреля.

Миловидная американка Триш мнит себя отважной журналисткой, готовящей серию репортажей об ужасах, которые творятся в Центральной Америке, - собственно, для написания этих сенсационных материалов она и приезжает в Никарагуа, где благополучно застревает в разгар эпидемии ковида. Ее паспорт конфискован властями, ее редактор не желает впрягаться за свою сотрудницу, раз за разом объясняя девушке, что ее гениальные репортажи ему не очень-то и нужны.

Мол, если ты написала для нашего издания пару заметок, это не значит, что тебя повысили до статуса звездного журналиста-расследователя. Триш с такой трактовкой категорически не согласна, однако помощи от босса нет, жить не на что, поэтому девушка начинает понемногу приторговывать собой. Разумеется, проституткой она себя при этом не считает, справедливо полагая, что сенсационные материалы на голодный желудок не пишутся.

Одним из клиентов Триш оказывается блондин Дэниел, который, хоть и прикидывается бизнесменом, на самом деле является британским спецагентом. И пусть жиденькая бородка делает Дэниела похожим скорее на хипстера, нежели на Джеймса Бонда, Триш влюбляется в смазливого шпиона и бежит с ним куда-то в сторону Коста-Рики.

Конечно, глупо требовать от серьезного фестивального фильма лихо закрученного сюжета, но и прощать его полное отсутствие только за то, что картина очень серьезная и очень фестивальная, тоже как-то странно. «Звезды в полдень» отхватили в прошлом году Гран-при в Каннах: сей факт наверняка заставит многих зрителей с фильмом ознакомиться, а после знакомства задать вопрос: за что?!

Чем эта откровенно затянутая история о проститутке, считающей себя журналисткой, и разведчике, на фоне которого даже Остин Пауэрс кажется Штирлицем, пленила сердца членов жюри? Если простодушных судей так поразил незатейливый сюжет о «девушке с трудной судьбой», им надо почаще смотреть канал «Россия» - похоже, там каждый второй сериал достоин каннского Гран-при.

«Доктор», 2022, Россия, драма.