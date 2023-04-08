Дейзи Ридли вернется к роли Рей в новом фильме «Звездных войн»

30-летняя актриса Дейзи Ридли вернется к роли девушки-джедая Рей в новом фильме из серии «Звездные войны». В этом году студия LucasFilm анонсировала еще три блокбастера космической франшизы, и в один из них уже утвердили молодую звезду.

Сообщается, что действие новой картины развернется через 15 лет после событий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», вышедшего в 2019 году. Лента будет посвящена восстановлению ордена рыцарей-джедаев, и Рей должна сыграть в этом деле не последнюю роль.

«Мое сердце колотится. Я очень рада, что продолжаю это путешествие», - цитирует актрису издание IGN.

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Добавим, что, кроме франшизы «Звездные войны», девушка сыграла в фильмах «Убийство в «Восточном экспрессе» и «Поступь хаоса». Также она снялась в роли олимпийской чемпионки Гертруды Эдерле в предстоящей картине «Девушка и море».