Триллер «Профессор и призрачный убийца» и другие премьеры недели

«Профессор и призрачный убийца» (оригинальное название - The Ritual Killer), 2023, США, триллер.

Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Коул Хаузер, Морган Фримен и др.

В российском прокате с 6 апреля.

Итальянская полиция охотится за маньяком-знахарем, совершающим в Риме ритуальные убийства по заказу богачей, - якобы правильно препарированные тела жертв с помощью черной (во всех смыслах) африканской магии делают толстосумов сильнее. Маньяк, как нетрудно догадаться, тоже черный, к тому же здоровенный, что позволяет ему легко расшвыривать бросающихся на него полисменов.

Инспектор с кофейной фамилией Лавацци (спасибо, что не Капучино) пытается подстрелить душегуба, но попасть в двухметрового африканца отчего-то не может. Не может этого сделать и американский детектив Бойд, который также вынужден бегать за римским киллером, решившим перебраться в США. У Бойда, впрочем, есть оправдание: после смерти жены и дочери он много пьет, рука дрожит - тут и в фонарный столб с полуметра не попадешь.

Приходится идти на поклон к пожилому преподавателю-африкановеду, владеющему альтернативной методикой борьбы с ритуальными душегубами.

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Вышеупомянутого африкановеда играет обладатель «Оскара» Морган Фримен, однако удивляться его появлению в этом фильме не стоит - 85-летний артист давно уже не гнушается съемками в малобюджетных боевичках и триллерах (видимо, в свое время крайне неудачно взял ипотеку). Нет смысла удивляться и тому равнодушию, с которым играет маэстро, - отрабатывая ипотечные долги, совсем необязательно вспоминать о системе Станиславского.

По-настоящему удивляет другое: откуда у авторов, явно стремящихся сэкономить на всем, от сценария до реквизита, взялись деньги на натурные съемки в Италии? И с чего вдруг они решили, что появление в кадре Колизея или фонтана Треви автоматически превратит их убогий опус в произведение искусства, достойное сравнения с картинами Феллини и Бертолуччи?

Реальность куда прозаичнее: зрители, которые осилят хотя бы половину данного «шедевра», рискуют всерьез и надолго испортить вкус. Ну а если досидят до идиотского живодерского финала, то и проблем с желудком избежать не удастся.

«Прямой эфир», 2021, Россия, триллер.