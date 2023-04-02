В тюрьме «Кресты»: как снимают фильм о новых приключениях майора Грома

Пока мы читали «Мурзилку» и «Веселые картинки», американские дети следили за Халком, Железным человеком и Росомахой - отсюда и сумасшедшие кассовые сборы фильмов о героях Marvel и DC. Но вообще-то нам тоже есть чем ответить. С недавних пор художники студии Bubble отрисовывают качественные комиксы про аутентичных русских супергероев - Бесобоя, Черного пса, Ярха Смертоносного и многих других.

Входит в плеяду ярких персонажей и сыщик Игорь Гром - разбитной майор полиции из Петербурга, сражающийся с темными силами, как мистическими, так и реальными. Именно этому герою и посвящена серия фильмов «Майор Гром», очередной из которых снимают в знаменитых «Крестах».