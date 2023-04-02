В тюрьме «Кресты»: как снимают фильм о новых приключениях майора Грома

Пока мы читали «Мурзилку» и «Веселые картинки», американские дети следили за Халком, Железным человеком и Росомахой - отсюда и сумасшедшие кассовые сборы фильмов о героях Marvel и DC. Но вообще-то нам тоже есть чем ответить. С недавних пор художники студии Bubble отрисовывают качественные комиксы про аутентичных русских супергероев - Бесобоя, Черного пса, Ярха Смертоносного и многих других.
Входит в плеяду ярких персонажей и сыщик Игорь Гром - разбитной майор полиции из Петербурга, сражающийся с темными силами, как мистическими, так и реальными. Именно этому герою и посвящена серия фильмов «Майор Гром», очередной из которых снимают в знаменитых «Крестах».
Фото: «Кинопоиск»
Напомним: в самой первой части цикла (короткометражка «Майор Гром») героя сыграл ныне очень востребованный Александр Горбатов (кадр внизу). Во второй - «Майор Гром: Чумной доктор» - образ воплотил Тихон Жизневский. В третьей - приквеле «Гром: Трудное детство» - маленького Игоря сыграл Кай Гетц. И вот теперь в четвертой - «Майор Гром: Игра» - со злодеями вновь борется Жизневский (кадр вверху слева). Помогает ему верный напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин).
Фото: «Кинопоиск»
Если кто-то не знает: СИЗО № 1, больше известный под названием «Кресты» (здесь снимали «Бандитский Петербург» и не только), закрыли в 2017 году. Теперь сюда водят не заключенных под конвоем, а экскурсии. И делают исключения для съемочных групп, которые стремятся запечатлеть культовое для криминального мира место.
Фото: «Кинопоиск»
Согласно сюжету новой картины Гром по долгу службы оказывается в тюрьме, чтобы попытаться разыскать следы злодея по прозвищу Призрак, и оказывается в центре тюремного бунта.
Как обычно, в фильме будет много погонь и драк, даже массовых. На площадке работали профессиональные консультанты - специалисты школы сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна. Они ставили мордобой в фильмах «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Мажор» и многих других.
Фото: «Кинопоиск»
Если верить комиксу, в новой части Грома настигнет не только новая, но и старая головная боль - из психбольницы сбежит Сергей «Чумной доктор» Разумовский (на фото - в маске): миллиардер, основатель соцсети «Вместе» и циничный убийца. Разумовский, которого в «Чумном докторе» сыграл Сергей Горошко, - давний враг главного героя, который жаждет отомстить и вернуть себе власть над городом.
Фото: «Кинопоиск»
Еще одним испытанием для Грома станут медные трубы. Да-да! Даже в тюрьме будут ждать его автографа. Прославившись на весь Питер, полицейский начнет отбиваться от фанатов, прессы и назойливых дамочек. «Мы посмотрим, как популярность на него повлияет и сможет ли он со всем этим справиться», - интригует сценарист проекта Артем Габрелянов.
Фото: «Кинопоиск»
Девушку Игоря - настырную журналистку Юлию Пчелкину - вновь играет вездесущая Любовь Аксенова.
Премьера картины «Майор Гром: Игра» намечена на 2024 год.